Carrie Fisher ist tot In "Star Wars 8" trotzdem dabei 28.12.2016 11:39 Uhr / tr

Die "Star Wars"-Fans trauern um Prinzessin Leia alias Carrie Fisher. Die Aktrice starb laut US-Berichten im Alter von 60 Jahren nach einem Herzanfall. Doch die Sci-Fi-Royale hat ihren Anhängern ein letztes Geschenk hinterlassen: Im kommenden "Star Wars"-Film wird sie noch zu sehen sein.

Denn: Die Szenen für Rian Johnsons (43) "Star Wars 8" mit Carrie Fisher (†60) waren laut "Daily Mail" bereits im Kasten, als die Schauspielerin überraschend verstarb. Somit wird die Hollywood-Starlet im Dezember 2017 erneut als Prinzessin Leia auf die Kinoleinwände zurückkehren. Schon in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" war Fisher 2015 wieder als Leia, Generalin des Widerstands, zu sehen.

Ein schwacher Trost, nachdem am Dienstag der Tod der gerade einmal 60-Jährigen bekannt wurde. Wenige Tage zuvor soll die Sci-Fi-Ikone einen Herzstillstand auf dem Flug von London nach Los Angeles erlitten haben. Nach der Landung wurde die Mimin umgehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten ihr Leben offenbar nicht mehr retten.

In der britischen Hauptstadt hatte Carrie Fisher zuvor ihr neues Buch "The Princess Diarist" beworben, in dem sie den Fans einen Blick hinter die Kulissen des "Star Wars"-Drehs gewährt. In diesen Memoiren enthüllte die Leia-Darstellerin auch ein pikantes Detail: die Romanze mit ihrem Co-Star Harrison Ford (74).

Der Han Solo-Mime äußerte sich nun wiederum zum Tod seiner großen Film-Liebe. In einem offiziellen Statement sagte der "Star Wars"-Held: "Carrie war einzigartig… brillant, originell. Witzig und emotional unerschrocken. Sie hat ihr Leben mutig gelebt. […] Wir werden sie alle vermissen." Ein Fan-Club der "Star Wars"-Saga kündigte daraufhin bereits an, eine Abschiedsaktion starten zu wollen.