Carrie Fisher ist tot Tochter bekommt Unterstützung von Taylor Lautner 28.12.2016 12:54 Uhr / tr

Als Prinzessin Leia in der Weltraumsaga "Star Wars" spielte sich Carrie Fisher in die Herzen der Science-Fiction-Fans. Ihr überraschender Tod lässt vor allem ihre Tochter fassungslos zurück. In dieser schweren Zeit steht ihr mit Taylor Lautner ein ganz besonderer Freund zur Seite.

Die Nachricht erschütterte die ganze Welt: Im Alter von gerade mal 60 Jahren verstarb Carrie Fisher am Dienstag an den Folgen eines schweren Herzinfarkts, den sie vergangene Woche auf einem Flug von London nach Los Angeles erlitten hatte. Kurze Zeit nachdem Fishers Tod bekannt wurde, zeigte Taylor Lautner (24) seine Unterstützung für die Tochter von Carrie Fisher, Billie Lourd (24).

"Dieses Mädchen ist eines der stärksten, furchtlosesten Personen, die ich jemals getroffen habe. Absolut wundervoll im Inneren und Äußeren. Ich bin glücklich, dich zu kennen", kommentierte der "Twilight"-Star ein gemeinsames Foto mit der Tochter von Carrie Fisher, das allem Anschein nach auf einer Dachterrasse entstanden ist. Die Sympathien scheinen auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Zumindest hat Billie Lourd auf dem Schnappschuss ein breites Grinsen aufgelegt, während sie beide Hände auf die Stirn legt. Die Vermutung, dass die beiden ein Paar sein könnten, kam erstmals auf, als Taylor Lautner und Billie Lourd vor einigen Wochen auf dem Snapchat-Account von Schauspiel-Kollegin Keke Palmer (23) ein Foto veröffentlichten. Von offizieller Seite wurde eine Beziehung jedoch nicht bestätigt.

Nach dem Tod von Carrie Fisher kann Billie Lourd nicht nur auf den Rückhalt von Taylor Lautner zählen. Auch die Co-Stars aus der Horror-Comedy-Fernsehserie "Scream Queens", für die die 24-Jährige vor der Kamera stand, zeigten auf den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl. So twitterte Ariana Grande (23): "Ich liebe dich so sehr, Billie. Mein Herz ist heute bei dir und deiner Familie." Zum Tod von Carrie Fisher postete Jamie Lee Curtis (58) auf Instagram einen Schnappschuss von Billie Lourd. Dazu schrieb sie: "Mein Mutterherz schlägt für das außergewöhnliche Talent dieser jungen Frau. Der Geist und das Talent ihrer Mutter leben in ihr weiter und ich bin sicher, dass alle Fans und Freunde von Carrie Fisher ihr Raum und Privatsphäre geben werden."