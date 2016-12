Carrie Fisher tot "Game of Thrones"-Autor unter Schock 28.12.2016 10:17 Uhr / am

Der Tod von Carrie Fisher erschüttert die Welt. Auch "Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin trauert und richtet sich mit rührenden Worten an die Öffentlichkeit.

Das Jahr 2016 scheint verflucht zu sein. Nun reiht sich auch Carrie Fisher (✝60) in den traurigen Club der verstorbenen prominenten Persönlichkeiten ein. Die Schauspielerin, die als Prinzessin Leia internationale Berühmtheit erlangte, verstarb plötzlich im Alter von 60 Jahren. Wenige Tage nach einem schweren Herzanfall hörte ihr Herz in einem Krankenhaus von Los Angeles auf zu schlagen, wie US-Medien berichten. Ein Sprecher ihrer Familie habe die traurige Nachricht überbracht.

"Game of Thrones"-Autor George R. R. Martin (68) wandte sich mit seiner Trauer an die Öffentlichkeit. Auf dem Portal "grrm.livejournal.com" schrieb er: "Tod, Tod, und noch mehr Tod ... Dieses Jahr bleibt dabei, schlechter und schlechter zu werden." Tatsächlich riss das Jahr 2016 viele berühmte Legenden aus dem Leben. David Bowie (✝69), George Michael (✝53), Bud Spencer (✝86) sind nur einige davon. Zu dem Tod von Carrie Fisher schrieb der "Game of Thrones"-Autor weiter: "Es gibt nicht viel, dass ich über den Tod von Carrie Fisher sagen kann, das nicht schon etliche andere gesagt hätten. Sie war viel zu jung. Eine strahlende, schöne und talentierte Schauspielerin und eine starke, geistreiche und freimütige Frau. Prinzessin Leia wird so lange leben wie 'Star Wars' ... Wahrscheinlich für immer ..."

Aber auch der Cast von "Game of Thrones" trauert um Carrie Fisher. Gwendoline Christie (38), die ebenfalls in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" als Captain Phasma vor der Kamera stand, schrieb auf Twitter: "Wir haben unsere Prinzessin verloren." Daneben melden sich auch zahlreiche Hollywood-Beautys zu Wort. Model Adriana Lima (35) postete etwa ein Bild von Prinzessin Leia auf Instagram und fügte die Worte hinzu: "2016 geh weh. Ruhe in Frieden, Carrie Fisher." Reese Witherspoon (40) bekundete: "Untröstlich über den Verlust von Carrie Fisher. Brillant, talentiert, urkomisch und ehrlich. Sie wird zutiefst vermisst werden."