Channing Tatum teilt Nackt-Foto von Jenna So heiß geht es im Schlafzimmer zu 10.01.2017 13:01 Uhr / am

Jetzt per E-Mail teilen

Dass Channing Tatum und Ehefrau Jenna Dewan Tatum eines der heißesten Paare Hollywoods abgeben, daran besteht längst kein Zweifel mehr. Doch ein neuer Schnappschuss setzt dem Hot-Faktor der zwei Schauspieler die Krone auf - denn dieser zeigt Jenna vollkommen nackt.

Jenna Dewan Tatum (36) im Eva-Kostüm - ein traumhafter Anblick, den Channing Tatum (36) offenbar nicht für sich behalten konnte. Kurzerhand knipste der "Magic Mike"-Beau seine Liebste und veröffentlichte die pikante Aufnahme via Instagram. Darauf zu sehen: Jenna, die nackt mit einer Decke zwischen Armen und Beinen seitlich auf dem Bett liegt und schläft. "Nickerchen-Zeit = die beste Zeit", kommentierte Channing das heiße Bild.

Was die Abgelichtete selbst wohl zu dem unfreiwilligen Nackt-Foto zu sagen hatte? Schließlich präsentierte sich die Aktrice immer sexy, jedoch nie so freizügig wie auf dem neusten Werk ihres Göttergatten. Ärger dürfte Channing Tatum vermutlich jedoch nicht bekommen haben. Erst kürzlich sprach Jenna vollkommen unverblümt in einem Interview mit "Cosmopolitan" über ihr Sexleben mit dem "Magic Mike"-Hottie. Sie sei schon immer ein sexueller Mensch gewesen, ließ die Beauty schlicht verlauten. Sie und ihr Mann hätten "auf jeden Fall ein glückliches und gesundes Liebesleben" - auch nach der Geburt von Töchterchen Everly (3).

Den Anhängern gefällt die Offenheit des Promi-Pärchens offenbar. "Ihr zwei seid wunderschöne Menschen. Tolle Aufnahme Channing", schrieb ein Follower. Ein Fan-Girl kam angesichts der unbekleideten Jenna auf einen ganz anderen Gedanken: "Wir können nur hoffen, dass sie dasselbe Foto von dir macht und es für uns alle postet." Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht und bald auch Channing Tatum nackt auf Instagram zu sehen ist, bleibt abzuwarten.