Chris Hemsworth via Instagram Kinder rasten völlig aus 10.01.2017 11:38 Uhr / sk

Chris Hemsworth darf sich wohl über den süßesten Fanclub aller Zeiten freuen! Während der Star im TV die "Golden Globes" präsentierte, rasteten seine Kinder zu Hause völlig aus.

Mehrere Bilder, die Chris Hemsworth (33), seine Frau Elsa Pataky (40) und ihr Halbbruder Cristian Prieto auf Instagram veröffentlichten, beweisen die riesige Begeisterung, mit der die drei Kids des "Thor"-Darstellers auf den "Golden Globes"-Auftritt ihres Papas reagierten. Auf dem Fußboden vor dem heimischen Flachbild-TV ließen Töchterchen India Rose (4) und die Zwillingssöhne Tristan und Sasha (2) ihre ganz private Award-Party steigen – und eine Thor-Puppe leistete ihnen dabei Gesellschaft! Chris Hemsworth kommentierte die süße Szene mit den Worten "Mein kleiner Fanclub jubelt mir zu."

Und tatsächlich: Als Chris Hemsworth auf der Mattscheibe erschien, um zusammen mit Gal Gadot (31) den "Golden Globes - Foreign Film Award" zu präsentieren, rasteten die Kinder offensichtlich geradezu aus. Während auf einem Bild einer der Jungs begeistert die Arme in Richtung seines berühmten Papas in die Höhe reißt, kann sich auf einem anderen Pic die Tochter des "Thor"-Stars nicht mehr halten. India Rose springt förmlich auf, um ihren Dad scheinbar in die Arme zu schließen.

So viel Enthusiasmus traf natürlich auch bei den Fans von Chris Hemsworth auf Begeisterung. Allein auf dem Instagram-Account des australischen Beaus wurde der Beitrag innerhalb weniger Stunden über 431.740 Mal geliked. Unzählige weitere Follower klickten zudem auch auf den Profilen von Elsa Pataky und Cristian Prieto auf "Gefällt mir".

Und auch in den Kommentaren können sich die Fans vor lauter Schockverliebtheit kaum halten. Bemerkungen wie, "was für ein grandioses Bild, sogar Thor war dabei", oder auch "oh mein Gott! Das ist so süß! Der beste Fanclub aller Zeiten. Ihr habt wirklich Glück", häufen sich unter dem Beitrag. Obwohl Chris Hemsworth bei den "Golden Globes" keinen eigenen Award mit nach Hause nehmen konnte, dürfte er eindeutig zu den großen Gewinnern des Abends zählen – zumindest, wenn man nach seinem süßen Fanclub geht.