YouTube-Star Dagi Bee und ihr Freund Eugen sind schon eine ganze Zeit verlobt. Natürlich stellt sich da die Frage nach der Hochzeit. Wird die eventuell sogar live im TV übertragen? Die Blondine nimmt nun Stellung zu diesem heiklen Thema.

Endlich ist es mal wieder soweit: YouTuberin Dagi Bee (22) alias Dagmar Nicole Ochmanczyk hat ein neues Video veröffentlicht. Darin geht sie auf die dringenden Fragen der Fans ein. Einer möchte beispielsweise wissen, wann sie und Freund Eugen mit der Planung der Hochzeit beginnen. Eine eindeutige Antwort gibt es leider nicht, nur so viel: "Wer sagt denn, dass wir nicht längst angefangen haben?" Mehr möchte die Schöne aber nicht verraten. Da stehen die Chancen für noch intimere Facts eher schlecht, oder?

Die Hochzeit interessiert die Follower von Dagi Bee so sehr, dass sie auch noch wissen wollen, ob sie und Freund Eugen die Trauung jemals live im TV übertragen lassen würden. Statt herumzudrucksen, gibt Dagi ein klares Statement ab: "Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben schon ein, zwei Anfragen bekommen diesbezüglich. Und wir haben sie beide, trotz sehr viel Gage – übermenschlich viel Gage – abgelehnt."

Warum haben Dagi Bee und Freund Eugen keine Lust, sich mit der Hochzeit das Konto aufzubessern? Die Erklärung folgt auf dem Fuße: "Mann muss sich das so vorstellen: Das ist ein Tag im Leben mit der ganzen Familie […] Das ist so intim. Man gibt sich das Jawort. Das ist wirklich ein Moment fürs Leben." Den wollen beide nicht mit Fremden verbringen. Außerdem hat Dagi keine Lust, dass sie am schönsten Tag ihres Lebens von Reportern mit Fragen gelöchert wird.

Statt sich medienwirksam zu inszenieren, wollen Dagi Bee und Freund Eugen die Hochzeit also im engsten Familienkreis feiern. Andere Stars wie Daniela Katzenberger (30) haben mit der öffentlichen Trauung weniger Probleme. Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings für Dagis Fans. So schließt sie nicht aus, dass es von der Zeremonie nicht doch noch Videomaterial auf YouTube zu sehen gibt. Aber dann halte sie schließlich die Fäden in der Hand, erklärt Dagi.