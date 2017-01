Daniela Katzenberger auf Facebook Peinliche Photoshop-Panne 05.01.2017 17:47 Uhr / tr

Eigentlich wollte Daniela Katzenberger ihren Fans auf Facebook lediglich ihr Outfit von Silvester präsentieren. Der geteilte Schnappschuss löste allerdings eine wilde Diskussion aus. Das Thema: die mehr oder weniger gelungene Photoshop-Bearbeitung des Bildes.

Denn dass Daniela Katzenberger (30) an diesem Foto Hand anlegte, ist unverkennbar. In sexy Pose steht die Kult-Blondine im eleganten schwarzen Jumpsuit vor einem Pool. Die blonde Mähne fällt ihr offen über die Schultern. Das Make-up und die Nägel sind perfekt – die Bearbeitung des Bildes eher weniger. Das Licht wirkt unnatürlich, die Hand merkwürdig gestaucht. Hier war eindeutig Photoshop am Werk. Und das fällt auch den Anhängern auf Facebook sofort ins Auge.

Böse sind die Fans Daniela Katzenberger trotzdem nicht. Schließlich gibt die TV-Starlet unverblümt zu, dass sie bei diesem Foto etwas nachgeholfen hat. "Viel Photoshop", lachte Daniela Katzenberger über ihren vermeintlichen Fauxpas. "Trotzdem mein Lieblingsbild", verkündete die Beauty schlicht und wünschte ihren Facebook-Freunden einen schönen Tag.

Die konnten über die Photoshop-Panne ebenfalls lachen und amüsierten sich frech über Danis "Knubbelhand". Eine Facebook-Nutzerin befand: "Ich finde die natürlichen und unbearbeiteten Bilder von dir viel authentischer", dass die Katze allerdings zu ihrem Photoshop-Pfusch stehe, finde sie wiederum sehr sympathisch.

Für ihr Outfit erntete Daniela Katzenberger hingegen ausschließlich Lob auf Facebook. Kein Wunder, schließlich durften die Fans bereits im Vorwege mitentscheiden, was die Liebste von Lucas Cordalis (49) am Silvesterabend tragen sollte. Eine große Sause gab es im Hause Katzenberger jedoch nicht, wie Daniela selbst auf ihrem Style-Blog festhielt. Sie und ihre kleine Familie hätten den letzten Tag des Jahres "ganz leger und ruhig verbracht".