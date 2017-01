Daniela Katzenberger auf Facebook Stinksauer auf Mama Iris 17.01.2017 14:30 Uhr / tr

Da wollte Mama Iris eigentlich nur mal wieder ausmisten und dann das: Daniela Katzenberger ist gar nicht begeistert von der Aktion ihrer Mutter und lässt ihrer Wut online freien Lauf.

Zumindest postete Daniela Katzenberger (30) jüngst einen Screenshot aus ihrem privaten Familienchat mit Mama Iris Klein (49), in dem die Katze mit Ausrufezeichen und wütenden Emojis nicht gerade sparsam umging. Der Grund: Ihre Mutter hatte wohl die familieneigene Filmsammlung radikal ausgemistet.

Den Anfang machte Iris dabei allem Anschein nach mit der kompletten "Disney"-Sammlung. Auf dem Screenshot ist die entgeisterte Reaktion von Daniela Katzenberger abzulesen: "Was!!!! Arielle auch oder was?!?" Worauf die Katze nur ein unbeeindrucktes "Alles" zurückbekam. Doch die Aufräumaktion von Mama Iris machte bei Kinderfilmen noch lange nicht halt, wie ein Beweisfoto der für den Müll bestimmten Videokassetten zeigt, das sie ihrer aufgeregten Tochter gleich mitschickte. Darauf zu sehen ist unter anderem der Klassiker "E.T." – und das brachte das Fass bei Daniela Katzenberger dann endgültig zum Überlaufen.

"Du hast ET weggeschmissen!" tobte die Liebste von Lucas Cordalis (49) in dem Chat und fügte ein bitterböse schauendes Emoji mit an. Auch im Kommentar zu ihrem Facebook-Post gibt Dani zu, stinksauer auf ihre Mama gewesen zu sein. "Meine Mama hat heute ausgemistet. War stinksauer", erklärt sie ihren Fans dort – und fügt noch zwei "ha ha" mit an. Es war also wohl doch alles nicht ganz so schlimm, wie es der erste Schreck für Daniela Katzenberger aussehen ließ.

Von ihren Fans bekommt die Katze trotzdem vollstes Verständnis. In den Kommentaren heißt es beispielsweise: "Genau denselben Streit hatte ich auch schon mit meiner Mama. Niemand darf Disney-Filme wegwerfen!" Ein anderer Follower befindet sogar völlig entgeistert: "Oh Nein! Die muss Sophia auch anschauen, och menno … Meine Mama hat das auch nicht verstanden, dass man Disney nicht einfach entsorgt!"