Daniela Katzenberger enttäuscht? Sophia ist ein Papa-Kind

Im Leben von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis ist die kleine Sophia seit einem Jahr die absolute Nummer eins. Der niedliche Katzen-Nachwuchs hat in der Familie auch einen Liebling – zum Leidwesen des Reality-TV-Stars.

"Sophia ist ein absolutes Papa-Kind", sagt Daniela Katzenberger (30) im Interview mit "Promiflash", den Satz, der einer jungen Mutter sicherlich nicht leicht über die Lippen kommt. Im Liebesranking der kleinen Sophia (1) läuft Lucas Cordalis (49) seiner Frau klar den Rang ab.

"Ich gehe davon aus, dass sie mich auch sehr liebt, aber sobald er den Raum betritt, bin ich völlig raus", berichtet Daniela. Zöpfe machen? Das ist exklusiv Papa Lucas vorbehalten. Windeln oder Kleidung wechseln? Wenn der Daddy da ist, darf nur er windeln und umziehen. Entsprechend ernüchternd fällt das Fazit der Kult-Blondine aus: "Papa ist die Nummer eins." Sie könne sich noch so anstrengen, bei ihrem Daddy würden die Augen von Sophia einfach noch mehr strahlen.

Als fürsorglicher Vater und Ehemann hat Lucas Cordalis aber eine passende und beruhigende Antwort parat. "Mach dir keine Gedanken, Schatz. Wenn wir einen Sohn haben, wird es genau umgekehrt!", meint er. Huch? Sind bei Daniela Katzenberger und Cordalis die Planungen für weiteren Nachwuchs etwa schon weit fortgeschritten?

Die beiden haben einen ganz niedlichen Vorsatz für 2017: Daniela Katzenberger will wieder schwanger werden. So rasch wird es die freudigen Nachrichten jedoch nicht geben. "Das liegt mir alles noch so nahe von Sophia. Deswegen möchte ich noch ein bisschen warten", erzählt Daniela. Ein halbes Jahr würde sie sich noch gönnen. Schließlich seien Schwangerschaft und Geburt eine stressige Zeit gewesen. Zudem habe sie lange damit zu kämpfen gehabt, die 30 Kilo wieder runterzubekommen.

Lucas Cordalis wartet aber gerne, erklärt er. Einen Wunsch hat er dennoch: Es soll ein Sohn werden. "Mein Vater erwartet von mir, dass ich ihm einen Stammhalter schenke", erzählt der Sohn von Costa Cordalis (72). In der Familie gäbe es bisher nur weiblichen Nachwuchs.