Weihnachten steht vor der Tür und auch Daniela Katzenberger sowie Ehemann Lucas Cordalis stecken bereits in den letzten Vorbereitungen für die Festtage. Allerdings wird die Kult-Blondine neben dem leckeren Essen auch eine Enttäuschung verdauen müssen: Nicht alle ihre Liebsten kommen zum Fest.

Der Grund: Wie so oft wird Daniela Katzenberger (30) auch an Weihnachten von einem Kamerateam begleitet. Nicht alle Verwandten finden daran Gefallen, wie Danis Mama Iris Klein (49) auf Facebook verriet. "Langsam werden wir nervös … Morgen fliegen Peter und ich nach Österreich, um mit der Familie Weihnachten zu feiern", schrieb die Katzen-Mutter. "Jedoch möchte nicht jeder vor die Kamera und wir werden dann die Feiertage wieder zu Hause sein, um mit der restlichen Familie ganz privat zu feiern. Also wundert euch nicht, wenn einige fehlen!"

Die Absagen zum Fest sind zwar schade, jedoch kein Grund für Daniela Katzenberger, sich zu Weihnachten die gute Laune verderben zu lassen. Stattdessen genießt das TV-Starlet die Zeit mit ihrem Gatten Lucas Cordalis (49) und den angereisten Verwandten, wie sie in einem Facebook-Video zeigt. "Die Weihnachtsvorbereitungen laufen hier auf Hochtouren, wir haben jetzt noch wenige Stunden", lässt die Beauty verlauten. Sie habe allerdings bereits alle Geschenke, verkündet Daniela stolz.

Mit der Dekoration hadert Daniela Katzenberger hingegen noch. "Ich hab vor allem das erste Mal in meinem Leben Servietten gefaltet", lacht sie vergnügt. "Sah gar nicht so scheiße aus." Plätzchen backen stehe ebenfalls noch auf dem Programm. Mama Iris hingegen erinnert an eine Familientradition zu Weihnachten. Normalerweise werde im Hause Katzenberger immer "Das letzte Einhorn" geschaut. Ob stattdessen nun das Essen bei Daniela und Lucas zur alljährlichen Tradition wird, bleibt abzuwarten.