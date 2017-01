Daniela Katzenberger im Nachthemd Lustige Kindheitserinnerung auf Facebook 06.01.2017 17:11 Uhr / tr

Daniela Katzenberger im Nachthemd? Dieser Anblick hat offenbar Seltenheitswert. Doch nun präsentierte sich die Katze genau so ihren Fans – und erinnerte sich auf diese Weise belustigt an ihre Kindheit zurück.

Daniela Katzenberger (30) gewährt ihren Fans regelmäßig via Facebook kleine Einblicke in ihr Familienleben mit Lucas Cordalis (49) und Töchterchen Sophia (1). Und dabei scheut sich die TV-Blondine nicht, sich so zu zeigen, wie sie ist. Nun veröffentlichte sie in dem sozialen Netzwerk ein Bild, auf dem sie offenbar kurz vor dem Zubettgehen in einem langen rosafarbenen Nachthemd zu sehen ist. Im Moment der Aufnahme bekommt sich die Katze vor Lachen kaum mehr ein. Und das könnte tatsächlich an ihrem Nachtgewand liegen.

Denn im Kommentar zum Bild schreibt Daniela Katzenberger, nachdem sie ihren Fans einen "schönen Abend" gewünscht hat: "P.S. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte mal ein Nachthemd anhatte. Ich glaube, mit sieben." Dieser Aussage fügt sie noch ein Tränen lachendes Smiley hinzu. Es sieht so aus, als hätte das Bild im Hause Cordalis/Katzenberger für einige Lacher gesorgt. Was viele Facebook-User offenbar sehr gut nachvollziehen können. So schreibt eine Nutzerin mit einem lachenden Smiley: "Die rutschen einem beim Schlafen immer so hoch...schreckliche Kindheitserinnerung."

Doch in den Kommentaren ist durchaus die Meinung vertreten, dass Daniela Katzenberger öfters ein Nachthemd tragen sollte. "Sieht gut aus. Ist mal was anderes", bemerkt ein Follower und ein anderer schreibt: " Ein schickes Nachthemd ist doch verführerischer als ein großes Shirt oder ein Schlafanzug. Also ich habe immer Nachthemden getragen." Aber es gibt auch die komplett gegenteilige Meinung: "Ganz ehrlich Süße, das steht dir überhaupt nicht."