Daniela Katzenberger schockt mit Riesen-Tattoos Fans kritisieren Körperschmuck 04.01.2017

Daniela Katzenberger beglückt ihre Fans gerne mit zahlreichen Bildern, über die sie die begeisterte Netzwelt an ihrem Leben teilhaben lässt. Doch mit ihrem neuesten Schnappschuss sorgt die Kultblondine gerade für mächtig Ärger.

Auf Facebook veröffentlichte Daniela Katzenberger (30) gerade ein neues Foto, das sie in schwarzer Hose und knallrotem T-Shirt zeigt. Dazu der Kommentar: "Mal was anderes." Was damit gemeint ist, fällt aufmerksamen Fans der Kultblondine natürlich sofort ins Auge: Über beide Arme der TV-Katze ziehen sich plötzlich riesige Tattoos! Während sich auf dem gesamten linken Arm ein großer chinesischer Drache in einer Wolkenlandschaft räkelt, schmücken den Rechten unter anderem Blumen-Motive und ein Stern.

Auf die Frage "Wie gefällt's euch?", die Daniela Katzenberger dazu in den Raum stellte, haben ihre Fans größtenteils eine unmissverständliche Antwort: "Schrecklich!" ist einer der häufigsten Kommentare unter dem Post. Viele bringen die Tattoos sogar ohne Umwege mit schleichender Kriminalität in Verbindung und fürchten, die Katze könne mit ihren Pfötchen quasi schon halb in der JVA stehen. "Der nächste Schritt geht in Richtung Kriminalität, der zweite schon in die JVA!", schreibt etwa ein entrüsteter User und trifft damit mitten in eine heftige Diskussion, die seit der Veröffentlichung des neuen Tattoo-Fotos von Daniela Katzenberger unter ihrem Post tobt.

Ein bisschen weniger dramatisch, aber mindestens ebenso wenig begeistert von dem neuen Körperschmuck der berühmten Blondine, zeigt sich der folgende Nutzer: "Nein, bitte bloß nicht, liebe Dani! Das macht dich billig ... Beziehungsweise sieht irgendwie billig aus […] Bleib so wunderbar unnatürlich natürlich, das passt am besten zu dir!" Und tatsächlich können die Fans der Jung-Mama aufatmen: Daniela Katzenberger hat sich natürlich nicht über Nacht beide Arme voll tätowieren lassen, sondern lediglich Tattoo-Ärmel für sich entdeckt. Wer ganz genau hinschaut, erkennt unter dem Saum von Danis rechtem T-Shirt-Ärmel und auf ihrem linken Handrücken ganz unten am Bildrand feine Bündchen.