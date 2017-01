Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis Beim Shoppen gibt Sophia die Richtung vor 03.01.2017 17:20 Uhr / or

Parfüm-, Mode- oder doch lieber Dessous-Abteilung? Daniela Katzenberger bleibt beim Shoppen offenbar für keine der Abteilungen lange Zeit. Zumindest, wenn Tochter Sophia beim Bummel mit von der Partie ist, wie ein süßes Foto aus dem Kaufhaus zeigt.

Denn wie es aussieht, gibt die kleine Sophia (1) bei Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) die Richtung beim Einkaufsbummel vor. Auf Facebook teilte die TV-Blondine einen niedlichen Schnappschuss von einem Ausflug ins Kaufhaus. Und in welche Abteilung hat es die junge Familie verschlagen? Natürlich in die Spielzeugabteilung. Sophia ist auf dem Bild umgeben von großen Stofftieren zu sehen. Vor allem ein Plüschtier, das sie am liebsten gleich auspacken würde, scheint ihr zu gefallen. Papa Lucas Cordalis steht im Moment der Aufnahme hinter seiner Tochter und beäugt das Geschehen mit verschränkten Armen.

Ob es sich hierbei um eine Ausnahme handelt? Offenbar nicht. "Und am Ende hängt man immer in der Spielzeugabteilung fest", stellt Daniela Katzenberger im Kommentar fest und fügt dem noch zwei lachende Smileys hinzu. Eine Situation, die andere Mütter durchaus kennen, wie Facebook-Kommentare zeigen. Aber die Spielzeugabteilung ist nicht der einzige Ort in dem Kaufhaus, den Sophia liebend gerne aufsucht – das verdeutlicht ein weiterer Beitrag.

Auf dem anderen Bild ist Danielas kleine Tochter offenbar in der Damenabteilung gelandet. Sie versteckt ihr Gesicht hinter einem Kleidungsstück, das auf einem Ständer hängt. Ihre Beine sind aber eindeutig darunter zu erkennen. "Mein Kind hat sich versteckt", erklärt Daniela Katzenberger die Aufnahme und fügt neben lachenden Smileys noch folgendes hinzu: "Ich spiel einfach mit." Ob der Reality-TV-Star und ihr Liebster im Kaufhaus fündig wurden, ist nicht bekannt. Doch Spaß hatte die Familie bei der Shopping-Tour durchs Kaufhaus auf alle Fälle.