Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Streit? Häufig ohne Ehering unterwegs 11.01.2017 09:43 Uhr / es

Die Gerüchteküche um den Zustand der Ehe von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis will offenbar einfach nicht abebben. Nachdem zunächst die Trauung selbst angezweifelt wurde, sorgt nun der oft vermisste Ehering am Finger der Katze für Gesprächsstoff. Liegt das Paar etwa im Clinch?

Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) erwecken stets den Eindruck, ein überaus glückliches Ehepaar zu sein. Doch ist dem wirklich so? Einige Fans haben da nämlich so ihre Zweifel: Ihnen ist aufgefallen, dass die TV-Mieze auf privat entstandenen und via Facebook geteilten Schnappschüssen oft ihren Ehering nicht trägt. Mehr oder minder kritische Nachfragen waren damit vorprogrammiert. Und genau dazu hat Dani nun in einem längeren Statement in ihrer Chronik Stellung bezogen.

Und das dürfte Fans und Follower von Daniela Katzenberger aufatmen lassen, denn: Sie ist nach wie vor mit Lucas Cordalis liiert. Der oft fehlende Ehering habe einen gänzlich anderen Grund. "Ich trage meinen Ehering nicht sehr oft, was nicht heißt, dass ich meinen Mann nicht liebe, wir Eheprobleme haben oder getrennt sind", erklärt sie auf Facebook. Sie trage den Ehering sogar sehr gerne, allerdings sei das große und extravagante Schmuckstück im Alltag unpraktisch – vor allem, wenn die Katze ihren mütterlichen Pflichten nachgeht.

Mit einer Prise Humor schreibt sie: "Nicht falsch verstehen, ich liebe diesen Ring, aber ich muss auch ein kleines Kind wickeln und so schön er auch aussieht... Mit 'Kacka' drauf sieht er halt einfach nicht mehr so dolle aus (Sorry für den Ausdruck)." Daniela Katzenberger scheint demnach mit ihrem Ehering eben einfach nur sehr behutsam umgehen zu wollen, schließlich handelt es sich dabei ja um ein goldenes und mit Steinen besetztes, wertvolles Schmuckstück.

Aber nicht nur das Thema Ehering wird von Daniela Katzenberger in dem aktuellen Posting angeschnitten – sie beantwortet darin noch zahlreiche weitere Fragen ihrer treuen Fans. Und gibt ein Update, was ihr kleines Töchterchen Sophia (1) anbelangt. Das Mädchen sei gesund und wachse stetig. Außerdem scheint sie ganz nach der Kultblondine zu kommen, wie diese verrät: Sie "fängt langsam an, so viel zu quatschen wie Mama."