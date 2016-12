Daniela Katzenberger verrät Diät-Geheimnis Nie mehr als drei Stücke essen 27.12.2016 09:29 Uhr / or

Nach ihrer Schwangerschaft brachte sich Daniela Katzenberger wieder ruckzuck in Form und kann ihr Traumgewicht seitdem offenbar halten. Auf Genuss will die Katze dabei aber nicht verzichten. Jetzt verriet sie ihr Diät-Geheimnis – und das ist eine echte Überraschung.

Daniela Katzenberger (30) darf auf ihren Hammer-Body zu Recht stolz sein. Dabei kämpfte der Reality-Star noch vor gar nicht so langer Zeit mit überflüssigen Baby-Pfunden. Nach der Geburt von Töchterchen Sophia sagte Daniela Katzenberger den Schwangerschafts-Kilos aber den Kampf an und hielt nicht nur Diät, sondern trainierte auch fleißig. Immerhin wollte sie in ihrem traumhaften Hochzeitskleid eine tolle Figur machen. Zunehmen will die Frau von Lucas Cordalis (49) aber auch jetzt nicht mehr und hat dafür ein besonderes Rezept: "Also mein Geheimtipp ist, nie mehr als drei Stücke zu essen", erklärte sie im Gespräch mit der Plattform "Promiflash".

Wie das funktioniert? Daniela Katzenberger isst, worauf sie Lust hat, nimmt aber nicht mehr als drei Bissen von einer Mahlzeit oder einem Snack. "Nie mehr als drei Stücke Schokolade, also ich meine keine Tafeln Schokolade, nur drei Stückchen Schokolade. Oder zum Beispiel nur drei Bissen von einem Donut. Eben immer nur so drei Stückchen.", heißt es weiter. Dank diesem Diät-Tipp muss die Kult-Blondine also weder vor Süßigkeiten noch vor echten Kaloriebomben haltmachen. "Drei Bissen von einem Cheeseburger oder so …" Selbst leckeres Fast-Food ist offenbar erlaubt.

Doch neben der Dreimal-Regel setzt die Promidame noch auf eine weitere Methode: Low-Carb. Dabei wird die Menge an verspeisten Kohlenhydraten gering gehalten.

Ob Daniela Katzenberger diesen Essgewohnheiten aber auch im neuen Jahr treu bleibt? Ihr Ehemann verriet der Plattform nämlich, dass ein weiteres Baby fest geplant ist. Von der zu erwartenden Gewichtszunahme ist Daniela Katzenberger offenbar nicht allzu begeistert: "Ich nehm dann ja wieder die 30 Kilo zu." Daher möchte sie lieber noch ein halbes Jahr mit der Babyplanung warten.