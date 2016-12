Daniela Katzenberger von Costa Cordalis kritisiert Sophia gehört nicht in die Öffentlichkeit 28.12.2016 18:02 Uhr / sk

Mit ihren Fans teilt Daniela Katzenberger so ziemlich alles, auch Einblicke in den Alltag mit Tochter Sophia gehören dazu. Deren Opa Costa Cordalis ist bekanntlich nicht gerade begeistert davon, dass seine Enkelin in der Öffentlichkeit aufwächst – und setzt nun noch einmal nach.

Im Interview mit dem "OK!"-Magazin machte der Schwiegervater von Daniela Katzenberger (30) seinem Ärger erneut Luft. "Sophia sollte nicht Tag und Nacht gefilmt werden. Das ist für die Kleine zu anstrengend, zu stressig!", so die Meinung von Costa Cordalis (72). Die kleine Sophia (1) solle so unbeschwert aufwachsen wie nur möglich, findet der Schlagersänger.

Deshalb hat er auch eine Forderung an Mama Daniela: "Ich wünsche, dass Sophia eine richtige Betreuung bekommt. Dass sie wächst und gedeiht, wie sich das gehört." Die Kritik von Costa Cordalis an der ständig medienpräsenten Blondine und ihrer Erziehung ist nicht neu. Schon in der Vergangenheit beschwerte sich der Opa öffentlich darüber, dass die kleine Sophia zu sehr im Rampenlicht stehe.

Angeblich hieß es zwischendurch, Daniela Katzenberger und ihr Liebster Lucas Cordalis (49) wollten mit der Filmerei ihrer Kleinen nach dem ersten Geburtstag aufhören. Doch so ganz ist daraus nichts geworden: Noch immer postet die Katze etliche Bilder von und mit ihrer Tochter auf Facebook. Und auch in der Doku-Serie ist Sophia immer wieder zu sehen. Nicht selten finden auch die Fans das etwas zu viel – Kritik an ihrer Erziehung muss sich die TV-Blondine von allen Seiten anhören.

Und auch andere Teile der Familie sind offenbar nicht angetan von dem ständigen Rummel. Jüngstes Beispiel: Selbst das Weihnachtsfest ließen Dani und Lucas von einem Kamerateam begleiten und das passte einigen Verwandten gar nicht, wie Mama Iris (49) auf Facebook verriet: "Morgen fliegen Peter und ich nach Österreich, um mit der Familie Weihnachten zu feiern. Jedoch möchte nicht jeder vor die Kamera und wir werden dann die Feiertage wieder zu Hause sein, um mit der restlichen Familie ganz privat zu feiern. Also wundert euch nicht, wenn einige fehlen!"