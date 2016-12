Daniela Katzenberger vor Weihnachten Heiße Tanzeinlage beim Geschenkekauf 21.12.2016 16:17 Uhr / cb

Die Katze ist immer für eine Überraschung gut und so fallen auch Daniela Katzenbergers Vorbereitungen für Weihnachten anders aus als beim Durchschnittsdeutschen. Auf Facebook postete der Reality-Star jetzt ein Video, wie sie mitten beim Geschenkeshoppen im Geschäft heftig tanzt und abrockt.

Während den meisten Leuten kurz vor Weihnachten das Besorgen von Geschenken ein Graus ist, geht Daniela Katzenberger (30) offenbar vollkommen darin auf. Auf ihrem Facebook-Profil ließ sie am Mittwoch, drei Tage vor Heiligabend, alle an ihrer Jagd nach Präsenten teilhaben. Dazu postete die TV-Blondine ein Video direkt aus einem Klamottengeschäft mit dem simplen Kommentar "Shopping" und dazu drei Tränen lachende Smileys.

Der 19 Sekunden lange Clip zeigt Daniela Katzenberger, wie sie samt Begleiterinnen zu Technomusik mitten im Laden eine wilde Tanzeinlage bietet. Von Schüchternheit ist bei Daniela dabei keine Spur, sie wirft die Arme in die Luft, stampft mit den Beinen und nickt mit dem Kopf zum Takt – bis sie einen Pullover entdeckt und meint: "Das sieht gut aus." Und schon zieht sie mit ihren Freundinnen weiter.

Ihren Anhängern gefiel dieser gut gelaunte Einblick in Daniela Katzenbergers Tagen vor Weihnachten offenbar. Knapp 5000 Likes und 125.000 Aufrufe verzeichnete ihr Video allein in der ersten Stunde nach der Veröffentlichung. Ein Fan schrieb begeistert: "So spontan kennen nur Pfälzer Mädle sei!". Eine Frau meinte: "Daniela ich würde auch gerne mit euch mitgehen so ein Spaß"

Kurz zuvor zeigte Daniela Katzenberger auf Facebook ein Bild, auf dem sie dick eingemummelt mit schwarzem, paillettenbesetztem Baseballcap zu sehen ist und mit drei Begleiterinnen, darunter ihre Schwester Jenny Frankhauser (24). "Meine Babes und ich beim Weihnachtsshopping", schrieb sie dazu und fragte ihre Fans. "Was machen eure Weihnachtsvorbereitungen?"

Welche Geschenke bei Daniela Katzenberger, Ehemann Lucas Cordalis (49) und Tochter Sophia (1) an Weihnachten dann tatsächlich unterm Baum landen, zeigt sie ihren Fans an Heiligabend, wenn sie mit Familie und Verwandtschaft live im TV das Fest feiert. Ob mit oder ohne Tanzeinlage, das wird sich dann zeigen.