"Der Bachelor 2016" mit Leonard Freier Show nur fürs Reisen ausgenutzt? 24.03.2016 14:05 Uhr / lm

Jetzt, wo "Der Bachelor 2016" vorbei ist, scheint Leonard Freier endlich Klartext zu reden. Nach seinem jüngsten Statement sieht es so aus, als habe er nicht etwa die große Liebe gesucht, sondern lediglich eine Möglichkeit, um die Welt zu sehen. Was ist dran an diesen Behauptungen?

Auch nach der letzten "Der Bachelor 2016"-Show nimmt sich Leonard Freier (31) Zeit, um mit den Fans zu chatten. Die wollen natürlich alles ganz genau wissen, unter anderem, was seine Motivation für die Teilnahme an der Kuppel-Show war. Sicherlich doch, dem Single-Dasein ein Ende zu setzen. Doch im Facebook-Clip schlägt der Unternehmensberater ganz andere Töne an: "Ich wurde oft gefragt, warum ich zur Sendung gegangen bin. Ich habe die Sendung vorher schon gekannt und ich wusste, was für tolle Sachen man da erlebt und was für Abenteuer man da erlebt, was für tolle Frauen man da kennenlernt. Man sieht in so kurzer Zeit so viele Hotspots."

Böse Zungen könnten nun natürlich behaupten, dass Leonard Freier bei "Der Bachelor 2016" einfach nur scharf auf das Reisen und nicht etwa auf die Damen war. Doch auf der anderen Seite sollte man dem erfolgreichen Unternehmer wohl auch zutrauen dürfen, dass er sich einen Traumurlaub auch so erfüllen könnte und um seine Aussage vielleicht zu entschärfen, erklärt der Junggeselle weiter: "Man hat acht Wochen Zeit, nichts andere zu tun, als diese Frauen kennenzulernen. Ich dachte, ich werde mich bestimmt verlieben oder zumindest eine Frau treffen, die ich später weiter kennenlernen werde." Nur Kalkül oder einfach eine unglückliche Reihenfolge in der Prioritätenauflistung? Diese Frage kann wohl nur Leonard selbst beantworten.

Fest steht allerdings: Nach dem großen "Der Bachelor 2016"-Finale hat er sich nicht lange um Leonie Pump (25) bemüht. Die beiden gingen schnell wieder getrennte Wege, obwohl alles so gut aussah. Im Video heißt es aber: "Es ist eben nicht das, was ich mir erhofft habe." Dafür scheint Leonard Freier sich umso mehr für Kandidatin Denise (25) zu interessieren. Zu ihr habe er immer noch Kontakt, sie sei eine unglaublich tolle Frau. Vielleicht hat er doch die große Liebe gefunden.

Update 11. April 2017: Mittlerweile ist Leonard Freier von Angelina Heger getrennt und tauchte zuletzt auf der Premiere zu Fast & Furious 8 in Berlin Begleitung einer neuen Dame auf.