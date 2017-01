Ashley Williams Der "How I Met Your Mother"-Star ist wieder schwanger 16.01.2017 11:44 Uhr

Schauspielerin Ashley Williams zeigt sich nicht nur mit einem breiten Lächeln auf dem roten Teppich, sondern auch mit einem süßen Baby-Bauch!

Hier strahlt aber jemand mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Dazu hat Ashley Williams (38) auch wirklich allen Grund! Die „How I Met Your Mother“-Darstellerin verkündete ihre zweite Schwangerschaft auf Twitter, bevor sie bei einem Event in Kalifornien ihren süßen Baby-Bauch präsentierte.

Diesen hüllte sie in ein enges, rotes Spitzenkleid. Eine große Schleife setzte den Bauch so richtig in Szene und zeigt: Diese Schwangerschaft ist ein echtes Geschenk!

Ihren überglücklichen Auftritt und warum diese Schwangerschaft für sie ein kleines Wunder ist, seht ihr im Video.