"Die Bachelorette" Anna Christiana Hofbauer Ela Tas hält Liebe zu Marvin für Fake 17.09.2014 12:08 Uhr / lm

© dpa, Facebook/anna.bachelorette2014

"Die Bachelorette" verfolgte Ela Tas zwar nur am TV-Bildschirm, Erfahrung mit der Kuppel-Show konnte die hübsche 22-Jährige jedoch selbst als Kandidatin bei "Der Bachelor 2014" sammeln. Ihr Urteil über Anna Christiana Hofbauer und ihren Auserwählten Marvin Albrecht: Diese Liebe ist nicht echt.

"Die Bachelorette" Anna Christiana Hofbauer (26) und Marvin Albrecht (26) sind überglücklich, dass sie sich gefunden haben. Nach dem Ende der Show dürfen die beiden Turteltauben ihre Liebe endlich offen zeigen und nehmen das auch in Anspruch: Ob verliebte Instagram-Grüße aus dem ersten gemeinsamen Urlaub, schmusige Auftritte auf dem roten Teppich oder ein zuckersüßes Liebes-Fotoshooting. Damit hält das Liebesglück bei Anna Christiana Hofbauer und Marvin Albrecht offenbar wirklich länger als die Dreharbeiten zu "Die Bachelorette" – die Beziehungen von Annas männlichen Vorgänger-Rosenkavalieren waren oft schon kurz nach der Ausstrahlung des Finales wieder vorbei. Es könnte alles so schön sein, doch aus so mancher Ecke wird auch Kritik laut.

Ela Tas (22) hatte während ihrer Zeit als Kandidatin bei "Der Bachelor" viele Möglichkeiten, hinter die Kulissen der beliebten Kuppel-Show zu blicken. Gemessen an ihren eigenen Erfahrungen kommt die EX-"Promi Big Brother 2014"-Bewohnerin zu folgendem Schluss: "Das ist alles nur Entertainment", zitiert "OK! Online" ihre Worte zum Thema Anna Christiana Hofbauer und Marvin Albrecht.

Wie sie zu so einer Aussage kommt? Die angehende Juristin verriet, dass sie selbst nie ein ehrliches Interesse an "Bachelor 2014" Christian Tews (34) gehabt habe. Die Teilnahme an der TV-Show bereue Ela jedoch nicht, immerhin konnte sie so Traum-Urlaub in der warmen Sonne Südafrikas machen und ein bisschen von ihrem anstrengenden Jura-Studium an der Universität Hamburg abschalten. Das verfolgt die ehrgeizige Deutsch-Türkin übrigens weiterhin: "Jura möchte ich auf jeden Fall noch fertig studieren."