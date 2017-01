"Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson Ist das Belles Brautkleid? 04.01.2017 16:54 Uhr / sk

Zugegeben, denken Fans an Belle aus "Die Schöne und das Biest", stellen sie sich die "Disney"-Heldin wohl sofort in dem berühmten gelben Ballkleid vor. Doch es ist eine andere Robe, mit der Belle-Mimin Emma Watson nun für Furore sorgt. Wurde etwa das Geheimnis um Belles Brautkleid gelüftet?

Diese Frage stellten sich die Anhänger nach dem Release einiger Merchandise-Artikel zur Real-Adaption von "Die Schöne und das Biest". Auf einer Verpackung ist Belle alias Emma Watson (26) in einem zauberhaften weißen Kleid mit floralem Print und transparenten Ärmeln zu sehen. Die lange Mähne trägt sie zu einer romantischen Hochsteckfrisur gefasst. Es wäre ein traumhaftes Kleid, um vor den Altar zu treten – doch "Disney" dementierte laut "Hollywood Life" umgehend, dass es sich um Belles Brautkleid handle. Es sei lediglich ein "Kleid für eine Feier".

Gut möglich wäre demnach jedoch, dass es sich um die Robe handelt, die das Film-Alter-Ego von Emma Watson in einer der letzten Szenen von "Die Schöne und das Biest" trägt. In der Zeichentrick-Vorlage des "Disney"-Klassikers veranstalten Belle und das zurückverwandelte Biest ein großes Fest, um die Auflösung des Fluchs zu feiern. In diesem Fall hätte auch der Blumen-Print auf Belles Kleid eine besondere Bedeutung. Schließlich dreht sich in "Die Schöne und das Biest" alles um eine einzige Rose.

Die Neuauflage von "Die Schöne und das Biest" startet am 16. März in den deutschen Kinos. Neben "Harry Potter"-Starlet Emma Watson wird dann "Downtown Abbey"-Beau Dan Stevens (34) als Biest über die Leinwand wirbeln. Ob die neue Real-Adaption eines "Disney"-Klassikers ebenso einschlägt wie zuvor "Maleficent – Die dunkle Fee" oder "The Jungle Book", bleibt abzuwarten.