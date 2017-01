"Die Schöne und das Biest"-Sängerin Ariana Grande Magisches Duett mit John Legend 31.01.2017 11:43 Uhr / lm

Nicht mehr lange, und die Live-Verfilmung von "Die Schöne und das Biest" kommt endlich in die Kinos. Jetzt gab es einen ersten Vorgeschmack auf den offiziellen Titelsong von Ariana Grande und John Legend.

Und der scheint mindestens ebenso magisch zu werden, wie die aufwendige Neuverfilmung von "Die Schöne und das Biest". Kein Wunder, schließlich holte sich "Disney" mit Ariana Grande (23) und John Legend (38) zwei Spezialisten für romantische und stimmungsvolle Songs ins Boot. Am Ende des gerade veröffentlichten offiziellen Trailers zum Film ist das Duett der beiden Sänger zu hören und sorgt bereits jetzt für Begeisterungsstürme bei den Fans.

Auf der Facebook-Seite von "Die Schöne und das Biest" häufen sich Kommentare wie: "Dieses John Legend-Duett! Ich bin glatt in Ohnmacht gefallen. So sehr ich den Originalsoundtrack des Zeichentricks liebe, das hört sich sogar noch besser an – ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, [das Lied] zu verbessern, denn es war sowieso schon grandios!" Auch Ariana Grande postete das Video stolz auf ihrer Instagram-Seite und brachte ihre Fans damit nah an die Ohnmachtsgrenze. Mit Kommentaren wie, "Oh mein Gott! Dieses Lied ist unglaublich. Ich muss es haben!" oder auch "Ihr zwei klingt so wunderschön", zeigen die Follower der Sängerin, wie gut ihnen das Duett mit John Legend offensichtlich gefällt.

Im Original von 1991 wurde das Lied von Howard Ashman († 40) und Alan Menken (67) von Angela Lansbury (91) gesungen, die im damaligen Zeichentrickfilm auch Madame Pottine ihre Stimme lieh. Auf dem Soundtrack zu "Die Schöne und das Biest" waren Céline Dion (48) und Peabo Bryson (65) zu hören. Große Fußstapfen also, in die Ariana Grande und John Legend mit ihrem Duett treten sollten. Wie der aktuelle Trailer zeigt, scheinen die beiden ihre Aufgabe aber mehr als gut gemeistert zu haben.