"Fluch der Karibik 5" Diese "Fluch der Karibik"-Überraschung lässt alle Fan-Herzen höher schlagen! 20.04.2017 08:40 Uhr

Beim neuesten Trailer zu "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" dürfte der ein oder andere Fan Schnappatmung bekommen. Denn in diesem ist keine geringere als Keira Knightley zu sehen!

Eigentlich hatte Keira Knightley (32) im dritten Teil von "Fluch der Karibik" ihren letzten Auftritt als "Elizabeth Swann". Doch ein neuer Trailer deutet nun darauf hin, dass die Schauspielerin in "Pirates of the Carribean - Am Ende der Welt" vor mittlerweile zehn Jahren nicht zum letzten Mal in die Rolle geschlüpft ist.

In einem japanischen Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, kriegen wir die Britin zu sehen - zwar nur für etwa eine Sekunde, aber in der kurzen Sequenz ist trotzdem eindeutig zu erkennen, dass Keira erneut den Charakter der "Elizabeth Swann" verkörpert.

Hier gibt's den Trailer:

Auch auf der Film-Plattform "IMDb" ist "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" in der Film-Liste der Schauspielerin aufgeführt. Es deutet also alles auf eine Reunion des Trios Keira Knightley (32) aka "Elizabeth Swann", Orlando Bloom (40) aka "Will Turner" und Johnny Depp (53) aka "Captain Jack Sparrow" hin. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist!

Der fünfte Teil der Piraten-Filmreihe läuft ab dem 25. Mai 2017 in den deutschen Kinos.

Im Video oben: Alle Infos zu Orlando Bloom im fünften Teil von "Fluch der Karibik".