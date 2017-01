Drake datet Porno-Star Jennifer Lopez' heiße Antwort auf Instagram 25.01.2017 18:12 Uhr / sk

Diese Schmach konnte Jennifer Lopez offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem Drake sich mit einer Porno-Darstellerin in Amsterdam getroffen hatte, konterte die heiße Sängerin gleich, indem sie ihrem Liebsten zeigte, was er verpasste.

Auf Instagram teilte Jennifer Lopez (47) ein Bild, das sie beim sexy Rekeln auf einem Sessel zeigt. Da dürfte Drake (30) große Augen gemacht haben und sich womöglich ärgern, mit dem Erotikstar Rosee Divine ausgegangen zu sein. Denn zu Hause wartet offensichtlich eine viel größere Versuchung auf den Rapper. Ob sie genau diesen Gedankengang bei ihm anregen wollte, lässt sich nur mutmaßen, aber der Schnappschuss, den Jen auf dem digitalen Bilderbuch hochlud, ist wahrlich heißer als Feuer.

In einer hautengen High-Waist-Hose und einem bauchfreien Oberteil liegt J.Lo seitlich auf einem Sessel. Ihre Beine überkreuzt sie leicht, ihre Schulter liegt lässig auf der Lehne auf. Durch diese Position werden ihre Kurven perfekt in Szene gesetzt – der verführerische Blick tut den Rest und raubt den Betrachtern den Atem. So sicher auch Drake, der das Bild nach seinem Date mit dem Porno-Star sehnsüchtig angesehen haben dürfte. Kann man jedoch der Bildunterschrift Glauben schenken, ist dieses Foto zu einem speziellen Anlass entstanden. "Wenn die Party für dich vorbei ist und du immer noch auf die Leute warten musst, weil jeder betrunken ist und immer noch geht...lol", schreibt Jennifer Lopez.

Trotzdem erweckt es den Anschein, als würde sie sich nicht ohne Grund so sexy in Szene setzen. Bevor Drake nach Europa ging, verbrachte er viel Zeit mit der "Ain't Your Mama"-Interpretin. Er besuchte eines ihrer Konzerte im Dezember, die beiden posierten für Schmusefotos auf Social Media und feierten gemeinsam ins neue Jahr. Deshalb stand für viele Fans schnell fest: Drake und J.Lo sind das neue Traumpaar schlechthin – selbst, wenn diese die Beziehung bis heute nie öffentlich bestätigt haben. Sollten sich die Gerüchte um die Liebe zwischen den beiden allerdings bewahrheiten, wäre es nur zu verständlich, wenn Jennifer Lopez ihren Neuen nicht gerne an der Seite einer Erotikdarstellerin sehen und mit einer Retourkutsche reagieren würde.