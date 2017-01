Drake in großer Sorge um Jennifer Lopez Einstweilige Verfügung gegen irren Fan 06.01.2017 18:00 Uhr / sk

Derzeit schweben Drake und Jennifer Lopez auf Wolke sieben, der Rapper soll seiner neuen Flamme förmlich zu Füßen liegen. Liebesbekundungen, die JLo jedoch weniger Freude bereiten, sind die eines Stalkers. Gegen den verrückten Fan konnte sie jetzt eine einstweilige Verfügung erwirken.

Das dürfte Drake (30) überhaupt nicht gefallen: Laut einem Bericht des US-Promiportals "TMZ" wird Jennifer Lopez (47) seit einiger Zeit von einem besessenen Fan namens Timothy McLanahan verfolgt. Demnach habe der Mann ihr Blumen und Briefe geschickt, in denen er der Sängerin auf verstörende Weise mitteilte, wie verliebt er in sie sei.

Und damit nicht genug: In der Vergangenheit hat ihr McLanahan immer wieder aufgelauert, ihre Konzerte besucht und sich sogar Zutritt zu ihrem Grundstück verschafft, um, wie er der Polizei später erklärte, Jennifer Lopez zu sehen und sich mit ihr zu unterhalten. Die Freundin von Drake hatte immer wieder Anzeige gegen den Mann erstattet – doch ohne Erfolg. McLanahan hörte nicht auf, Jennifer Lopez zu belästigen. Zu viel des Guten für die "Jenny from the Block"-Interpretin.

Die 47-Jährige hat beim Gericht von Los Angeles nun einen Antrag eingereicht, der bewirken soll, ihren Stalker auf einen Abstand von mindestens 90 Metern zu halten. Zudem wird in den Dokumenten gefordert, dass er sich nicht in unmittelbarer Nähe zu ihrem Haus, Arbeitsplatz, Auto oder der Schule ihrer Kinder aufhalten darf. Dem Wunsch nach einer einstweiligen Verfügung haben die Richter sofort zugestimmt.

Kein Wunder: McLanahan ist nämlich nicht nur aufgrund seiner Stalking-Aktivitäten der Polizei schon länger ein Dorn im Auge. Der Mann habe bereits mehrere Gewaltdelikte in seinem Führungszeugnis stehen. Zudem wurde McLanahan laut Lopez' Bodyguard schon mehrfach wegen Drohung und Verletzung des Schusswaffengesetzes verhaftet.

Noch dürfen Jennifer Lopez und Drake aber nicht durchatmen: Die einstweilige Verfügung gilt nur bis zum 24. Januar 2017. Dann ist die offizielle Anhörung vor Gericht.