Drake und Jennifer Lopez Heißer Po-Tanz und wilde Knutscherei auf Party 30.12.2016 17:07 Uhr / tr

Bis jetzt war eine Liebesbeziehung zwischen Drake und Jennifer Lopez nur das Produkt aus einer zu heiß gekochten Gerüchteküche. Nach dem Auftauchen dieser Aufnahmen dürfte jedoch kein Restzweifel mehr darin bestehen, dass die beiden mehr sind als nur gute Freunde.

Wie das Portal "Hollywood Life" berichtet, schlugen Drake (30) und Jennifer Lopez (47) am Donnerstagabend auf der sogenannten "Winter Wonderland Prom Party" auf, wo die beiden auch gleich die Tanzfläche unsicher machten. Das beweisen zwei Videos, die nun auf Instagram auftauchten. Darin zu sehen: Drake im Smoking und Jennifer Lopez im schicken Abendkleid, die eng umschlungen miteinander tanzen.

An einer Stelle verpasst die "Jenny From The Block"-Interpretin dem Rapper einen Bussi auf die Wange. Prädikat "süß". Dann jedoch wird es richtig heiß wie im Backofen. Zu einem schnellen Beat streckt Jennifer Lopez ihren weltberühmten Hintern aus und reibt ihn geschmeidig an den Unterleib von Drake, der hinter ihr steht und dem die Freude an der Situation am Gesicht abzulesen ist. Oh, là, là bei solch kreisenden Hüftbewegungen kann einem auch schon mal ganz schwindlig werden.

Aber auch Drake ging während der Sause in die Vollen: In einem Clip drückt der gut gebaute Hip-Hop-Star einen dicken Schmatzer auf J.Los sinnliche Lippen. Gute Freunden gibt man ein Küsschen, Freundinnen eben einen leidenschaftlichen Zungenkuss. Sollte jemand noch Zweifel daran haben, dass sich Drake und Jennifer Lopez nur zum Kaffeeplausch oder Kuchenessen treffen, dürfte spätestens beim Betrachten der Videos eines Besseren belehrt werden.

Dass die zwei Stars auch körperliche Zärtlichkeiten miteinander austauschen, ist bereits seit Mittwoch klar, als Jennifer Lopez ein Kuschel-Foto mit Drake auf ihren Instagram-Account hochgeladen hat und für jede Menge "Uuuhs" und "Aaaahs" in der Online-Community sorgte. Eine Person, die angesichts des Liebes-Pics besonders schockiert sein dürfte, war Drake Ex-Freundin Rihanna (28). Kurz nachdem Jennifer Lopez das Foto teilte, wurde sie von RiRi entfolgt. Zu Lebzeiten werden die zwei Ladys wohl keine BFFs mehr – zumindest nicht auf Instagram.