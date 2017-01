Drake von Jennifer Lopez verehrt Endlich Gefühl von Sicherheit 04.01.2017 16:01 Uhr / es

Drake und Jennifer Lopez sorgen seit Kurzem mit ihrer mutmaßlichen Romanze für Schlagzeilen. Doch was findet die Sängerin eigentlich an dem Rapper? Angeblich vermittelt er ihr endlich das Gefühl von Sicherheit, auf das sie schon so lange wartet.

Seit Mitte Dezember kursieren Gerüchte, mittlerweile scheint die Sache klar: Drake (30) und Jennifer Lopez (47) sind mehr als gute Freunde. Und geht es nach einem Informanten von "Hollywood Life", könnte die Beziehung tatsächlich Zukunft haben. Denn der Rapper bietet der Sängerin angeblich etwas, was andere Partner ihr nicht bieten konnten. "Drake ist der erste Mann, mit Ausnahme von Marc Anthony, der in der Beziehung das Kommando übernimmt. Sie liebt es, wie selbstsicher und selbstbewusst Drake in ihrer Nähe ist."

In den meisten Beziehungen zuvor seien die Partner alles andere als selbstbewusst gewesen: "Die meisten Männer, Casper inklusive, fühlten sich bei ihr eingeschüchtert und am Ende war sie das Alpha-Tier in der Beziehung", so der Informant weiter. Drake sei derjenige, der Jennifer Lopez endlich das Gefühl gebe, eine "echte Frau" zu sein, bei ihm fühle sie sich "geschätzt und sicher". "Es ist erfrischend für JLo, mit jemandem zusammen zu sein, der keine Angst davor hat, den Ton anzugeben. Angesichts der Tatsache, dass sie gewöhnlich diejenige ist, die am Ende der dominante Part in der Beziehung ist. Sie hat das Gefühl, sie hat in Drake den passenden Partner gefunden."

Ob die Beziehung von Jennifer Lopez und Drake wirklich Zukunft hat, muss sich zeigen. Doch so verschmust, wie sich die "Jenny From The Block"-Interpretin und der Rapper auf dem ersten Kuschel-Foto präsentierten, das sie auf Instagram teilte, scheinen sie zumindest aktuell sehr glücklich zu sein.