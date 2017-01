Emma Stone zurück zu Andrew Garfield Liebes-Reunion bei den "Oscars® 2017"? 25.01.2017 15:15 Uhr / cb

Emma Stone und Andrew Garfield galten lange als Hollywood-Traumpaar. Wie sehr sie sich auch nach der Trennung schätzen, machten sie unabhängig voneinander in Interviews deutlich. Gibt es bei den "Oscars® 2017" das große Liebes-Comeback?

Beruflich läuft es für Emma Stone (28) und Andrew Garfield (33) momentan rund: Sie ist bei den "Oscars 2017" für ihre Darstellung in "La La Land" in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert, er darf sich für seine Leistung in "Hacksaw Ridge" Hoffnungen auf eine Auszeichnung als "Bester Hauptdarsteller" machen. In der Liebe haben die beiden offenbar weniger Glück, zumindest gehen sie momentan offiziell als Single durchs Leben. Höchste Zeit für ein Liebes-Comeback, finden viele Fans des ehemaligen Traumpaares. Nicht ganz abwegig, die Zeichen scheinen seit ein paar Monaten tatsächlich auf Annäherung zu stehen.

Erst im vergangenen Oktober gestand Emma Stone im Interview mit der "Vogue", dass sie noch immer Gefühle für Andrew Garfield habe. Er sei jemand, den sie "noch immer sehr liebe", erklärte die Schauspielerin damals. Und kürzlich hatte der "Hacksaw Ridge"-Star Gelegenheit, sich für die liebevollen Worte zu revanchieren. Bei den "Golden Globes 2017" applaudierte er seiner Ex-Freundin mit stehenden Ovationen zum Gewinn des begehrten Preises. Eine kleine Liebeserklärung gab es auch: "Wir mögen einander so sehr und – das ist unbestreitbar – es ist diese Art von bedingungsloser Sache", erklärte der Hollywood-Beau "Vanity Fair". "Da ist so viel Liebe und so viel Respekt zwischen uns … Es ist wundervoll gewesen, diese Unterstützung füreinander zu haben."

Bei der Verleihung der "Oscars 2017" am 26. Februar im "Dolby Theatre" in Los Angeles werden sich Emma Stone und Andrew Garfield vermutlich über den Weg laufen. Ob sie dort wahrhaftig ein Liebes-Comeback feiern, steht noch in den Sternen. Sollte einer von beiden einen Goldjungen in die Arme schließen dürfen, ist ihnen der Applaus des anderen aber bestimmt sicher.