Deutliche Worte Enissa Amani: Facebook-Ausraster gegen Donald Trump 31.01.2017 15:31 Uhr

Die deutsch-iranische Komikerin Enissa Amani muss ihre US-Tournee absagen – aufgrund des von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbots gegen viele Muslime. In einem emotionalen Facebook-Post macht sie jetzt ihrem Ärger Luft.

Der Einreise-Stopp, den der neu amtierende US-Präsident Donald Trump unlängst verhängte, sorgt weltweit für Empörung. Unzählige Menschen protestieren gegen den Erlass, und auch Stars melden sich zu Wort. Auch Enissa Amani veröffentlichte jetzt ein Statement auf Facebook - vor allem, weil sie direkt von Trumps Entscheidung betroffen ist.

"Ich kann also nicht einreisen, Herr Trump?", schreibt sie empört. "Ich und Millionen anderer Menschen, weil sie uns als Gefahr einstufen? Meine kleine Amerika Stand Up Tour im April, auf die ich so stolz war ist nun geplatzt, weil Sie zwischen zwei Orange Colorationen beschlossen haben uns zur Gefahr zu erklären? Scheiss auf den Stand Up. Was ist mit der Menschlichkeit?"

Der Beitrag wurde bereits über 50.000-mal geliked und über 5.000-mal geteilt. Ohne Frage: Enissa Amani spricht das aus, was viele momentan zu denken scheinen. Ihre Botschaft an den US-Präsidenten ist dabei mehr als deutlich: "Setz dich auf Kloschüsseln aus Gold und feier deine Inzucht Statements. Aber lass diese Weltpolitik. Bitte. Die Welt hat auch so schon mit genügend Scheisse zu dealen. Kriege, Lobbyismus, Rassismus und immer noch Hunger und es war so schon schwer genug, Vertrauen in irgendeinen Politiker zu finden. Wir alle sehnen uns schmerzhaft nach politischen Figuren mit der Weisheit eines Ghandi, eines Martin Luther King, eines Mandelas, eines Lincoln oder eines Salah ad-Din und müssen uns jetzt mit Dir Affen rumschlagen - bitte, lass es einfach."

Enissas kompletten Post könnt ihr hier nachlesen:

Welcher Star ebenfalls gegen Trumps Entscheidung ist und öffentlich dagegen demonstriert hat, erfahrt ihr oben im Video.