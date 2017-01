"Fack Ju Göhte 3" mit Elyas M'Barek Fortsetzung ohne Chantal? 27.01.2017 17:03 Uhr / cb

Elyas M'Barek überraschte seine Follower diese Woche mit einer ganz besonderen Ankündigung auf Facebook. "Fack Ju Göhte 3" kommt in die Kinos. Doch nun treibt die Fans die Sorge um: Wird auch Chantal alias Jella Haase wieder mit von der Partie sein?

Als Elyas M'Barek (34) auf Facebook live ging, um die Ankündigung in Echtzeit zu teilen, dass "Fack Ju Göhte 3" bereits im Herbst gezeigt werden soll, waren viele Fans am Start. Der Schauspieler befand sich auf einer Veranstaltung von "Constantin Film". Auf der Bühne angekommen, dauerte es nur wenige Minuten, bis der Mädchenschwarm die Bombe platzen ließ. "Wir machen Fack Ju Göhte 3", rief er freudig aus und das Publikum tobte.

Der geplante Filmstart sei der 26. Oktober. Auf dem sozialen Netzwerk lieferte Regisseur Bora Dagtekin (38) auch gleich ein Bild vom Drehbuch als Beweis nach und schrieb dazu: "Einer geht noch". Doch was können Fans der erfolgreichen Filmreihe von der Fortsetzung erwarten? Eine der wichtigsten Fragen ist wohl, ob die bekannten Figuren, darunter natürlich auch Chantal, wieder am Start sind. Im Vorweg wurde bereits heiß diskutiert, dass Jella Haase (24), die die beliebte Schülerin darstellt, ausscheiden würde. Aber dem ist nicht so. Elyas M'Barek weiß unmissverständlich zu berichten: "Es sind alle dabei. Der ganze Cast."

Eine Nachricht, die diverse Zuschauer erleichtern wird. Denn, was wäre "Fack Ju Göhte 3" ohne Chantal? Elyas M'Barek macht den Anschein, dass er überglücklich ist, endlich wieder für die Teenager-Komödie vor die Kamera treten zu dürfen. "Wir sind froh, die Trilogie mit dem #FinalFack zu beenden", sprach er auf der Bühne und kassierte glatt lachende Zustimmung. Und auch Bora Dagtekin meldete sich freudig in einer Mitteilung zu Wort: "Das Erfolgsgeheimnis von 'Fach Ju Göthe' sind die Charaktere und daher freue ich mich riesig, dass der gesamte geniale Cast wieder dabei ist. Wir haben intensiv am Drehbuch gearbeitet, damit die Trilogie so endet, wie sie begonnen hat: mit viel Herz, politisch unkorrektem Spaß und einem augenzwinkernden Blick auf die Schulzeit."