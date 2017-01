"Fack ju Göhte 3" mit Max von der Groeben Fortsetzung ohne Danger? 31.01.2017 18:07 Uhr / tr

Fortsetzung ohne Danger? © Instagram/maxvdg

Im Herbst 2017 ist es soweit: "Fack ju Göhte 3" kommt in die Kinos. Doch ist auch Danger alias Max von der Groeben im Film zu sehen? Aktuelle Aufnahmen zeigen ihn nicht am Set.

Schwänzt Danger aka Max von der Groeben (25) statt der Schule nun die Dreharbeiten zu "Fack ju Göhte 3"? Jüngste Beiträge in den sozialen Medien gaben den Anhängern Anlass zu der Sorge, dass der Schauspieler im aktuellen Streifen des Kassenschlagers nicht zu sehen sein wird. Der Auslöser: Anfang Januar verkündete Max auf Facebook: "Ich bleibe hier!" Dazu teilte der Mime ein Video, in dem er sich augenscheinlich in New York aufhält.

Doch die Fans vom chaotischen Klassenclown dürfen aufatmen: Max von der Groeben wollte nur seine Begeisterung für den Big Apple kundtun. Auch in "Fack ju Göhte 3" soll der Danger-Darsteller mit von der Partie sein. Der Grund für seinen temporären New York-Aufenthalt: die Schule. Dieses Mal unterrichtet allerdings nicht Herr Müller, der auch in "Fack ju Göhte 3" wieder von Elyas M'Barek (34) gespielt wird. Max von der Groeben bleibt drei Monate lang im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, um seine schauspielerischen Fertigkeiten am "Lee Strasberg Institute for Theatre & Film" zu verfeinern. Die Schule wurde 1969 von Lee Strasberg gegründet und darf große Namen Hollywoods wie Adam Sandler (50), Christoph Waltz (60) und Angelina Jolie (41) zu seinen ehemaligen Lehrlingen zählen.

Zum Glück scheint es dem Schauspieler sowie Synchron- und Hörspielsprecher gut in der Millionenstadt zu gefallen, denn auch seinen Geburtstag am 15. Januar verbrachte der Leinwand-Beau in der Ferne. Bereits nach zwölf Tagen resümierte er in einem Facebook-Beitrag: "Es ist unglaublich! New York ist eine unfassbar geile Stadt." Nur die Temperaturen könnten wohl etwas wärmer sein. Max von der Groeben sieht es positiv und beschreibt das Wetter schlicht mit den Worten: "Eiskalt, aber Sonne".