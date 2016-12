"Fast and Furious 8"-Star Scott Eastwood Heißer Flirt mit Hilary Duff? 21.12.2016 17:33 Uhr / am

Bahnt sich in Hollywood eine neue Liebesgeschichte in Hollywood an? "Fast and Furious 8"-Neuzugang Scott Eastwood wurde nun zumindest beim Date mit Hilary Duff gesichtet.

Beruflich läuft es für "Fast and Furious 8"-Einsteiger Scott Eastwood (30) ohnehin rund, nun könnte noch das große private Glück hinzukommen – oder? Zumindest soll der Hollywood-Hottie einen Abend mit Neu-Single Hilary Duff (29) verbracht haben. Laut "E! News" war die schöne Schauspielerin am Samstag mit einer Freundin im "Catch LA" in West Hollywood, wo sie auf den Sohn von Filmlegende Clint Eastwood (86) traf. Scott und Hilary führten Augenzeugen zufolge eine sehr angeregte Unterhaltung. Und nicht nur das.

"An einem Punkt hat sie heftig mit Scott geflirtet. Die beiden haben sich eine ganze Zeit lang unterhalten", beschreibt der Beobachter die Szenerie. Besonders Hilary Duff, die sich angeblich erst vor wenigen Wochen von ihrem Freund Jason Walsh trennte, sei ganz entzückt von der Konversation mit Scott Eastwood gewesen. "Hilary hat die ganz Zeit über gelacht und wirkte glücklicher denn je, trotz der Trennung, die sie kürzlich erlebte." Nach der angeregten Unterhaltung war der Abend für die Aktrice und den "Fast and Furious 8"-Beau aber offenbar noch nicht zu Ende.

Wie eine weitere Quelle dem Portal zu berichten wusste, haben Hilary Duff und Scott Eastwood das Lokal gemeinsam verlassen und sind in den benachbarten Nachtclub "1 OAK" weiter gezogen. Sind Scott Eastwood und Hilary Duff also auf dem besten Wege, ein Liebespaar zu werden? "Sie haben ganz lässig miteinander geredet, aber es gab keine offensichtlichen Liebesbekundungen", schätzt der Informant die Lage ein. Aber wer weiß, vielleicht wollen es die "Younger"-Aktrice und der"Fast and Furious 8"-Hottie auch nur langsam angehen lassen.