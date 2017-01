"Fifty Shades of Grey 2" mit Dakota Johnson Sinnliche Verführung zum Valentinstag 25.01.2017 17:30 Uhr / sk

Passend zum Valentinstag soll nicht nur "Fifty Shades of Grey 2" mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den Kinos anlaufen – das Dessouslabel "Coco de Mer" präsentiert auch eine neue Kollektion, die sich ganz an den erotischen Szenen des Films orientiert.

Während Fans schon der Premiere von "Fifty Shades of Grey 2" entgegenfiebern, können sie sich jetzt die Wartezeit mit etwas mindestens genauso Heißem versüßen: Die Unterwäschemarke "Coco de Mer" hat eine Kollektion auf den Markt gebracht, die Trägerinnen verspricht, sich genauso erotisch wie Dakota Johnson (27) im Film zu fühlen. Kein Wunder, denn die "Fifty Shades of Grey 2"-Dessous orientieren sich auch an den pikanten Szenen mit den Protagonisten.

Dafür hat das Label eng mit Buchautorin E. L. James (53) zusammengearbeitet, um die "innere Göttin" der Frau, die die Unterwäsche trägt, zu unterstützen und zum Vorschein zu bringen. Dabei geht es in großem Maße auch um das wachsende Selbstbewusstsein von Anastasia Steele aka Dakota Johnson im Film, die nach und nach ihre schüchterne und zurückhaltende Art ablegt. Sie will Christian Grey alias Jamie Dornan (34) eine neue Art, sich näherzukommen, schmackhaft machen. Ein Sprecher sagte laut "Daily Mail": "Ana entdeckt ihre tiefer liegenden sexuellen Wünsche – und sie wird freier, in und außerhalb des Schlafzimmers."

Und genau diesen Umbruch will die neue Kollektion von "Coco de Mer" nun etlichen Frauen gewissermaßen auf den Leib schneidern. "Während wir uns Inspiration von der Seattle-Skyline und dem wichtigen Maskenball geholt haben, richtet die Kollektion den Fokus auf starke Frauen – und bleibt dabei trotzdem feminin und niveauvoll." Die "Fifty Shades of Grey 2"-Dessous würden somit die Geschichte des Filmes erzählen und "luxuriös, sehr provokativ und elegant erotisch" sein, berichtet die Buchautorin, die sich damals von dem Unterwäsche-Label für ihre Reihe inspirieren ließ.