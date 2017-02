"Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan Babyboom dank SM-Saga 02.02.2017 17:00 Uhr / or

"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan sorgt als Christian Grey für prickelnde Erotik. Und offenbar nicht nur das: Der erste Teil der Reihe hat zumindest einer Frau zum Babyglück verholfen.

Bereits im ersten Teil ging es heiß her, und auch in "Fifty Shades of Grey 2" erhoffen sich die Fans heiße Fesselspiele zwischen Jamie Dornan (34) alias Christian Grey und Dakota Johnson aka Ana Steele (27). Bis zum Filmstart ist noch ein wenig Geduld gefragt, doch der Schauspieler rührt bereits kräftig die Werbetrommel – und plauderte im Rahmen der Promotion eine süße Anekdote aus. Als Gast in der Show von Ellen DeGeneres (59) erinnerte er sich an die Begegnung mit einer Frau, deren Leben sich dank des Films völlig verändert hat.

Jamie Dornan und besagte Dame begegneten sich im Fahrstuhl. Sie erkannte ihn und berichtete dem Filmpartner von Dakota Johnson von ihrer persönlichen Liebesgeschichte. "Sie erzählte, dass sie Probleme hatten, ein Kind zu bekommen. Und dann, nachdem 'Fifty Shades of Grey' herauskam, hat es plötzlich funktioniert und sie bekamen ein Baby." Woran es genau lag, dass der erotischen Streifen der unbekannten Frau zum Babyglück verhalf, konnte oder wollte der Christian Grey-Darsteller nicht verraten.

Ob der zweite Teil der Buchverfilmung weiteren Frauen zum Babysegen verhilft, steht indes noch in den Sternen, denn "Fifty Shades of Grey 2" startet erst am 9. Februar in den deutschen Kinos. Der neueste Trailer zumindest verspricht einmal mehr, dass es heißer als heiß wird. In einem edlen Restaurant fordert Christian Ana auf, ihren Slip auszuziehen – an Ort und Stelle. Sie zögert einen Moment und folgt dann der Forderung. Im nächsten Moment finden sich die beiden mit anderen Personen in einem Fahrstuhl wieder, in dem der Milliardär seine Finger nicht von Ana lassen kann.