"Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan Erotische Konkurrenz durch Schachgroßmeisterin 04.01.2017 12:12 Uhr / sk

Wie beim Vorgänger basiert auch "Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan und Dakota Johnson auf den Romanen von E. L. James. Die bekommt nun Konkurrenz von einer Autorin, die sich eigentlich besser mit Schach als mit dem Schreiben von seichten Erotikgeschichten auskennt.

Der Countdown läuft: noch knapp vier Wochen bis zum Kinostart von "Fifty Shades of Grey 2", bei dem Jamie Dornan (34) erneut in die Rolle des titelgebenden Sex-Gurus Christian Grey schlüpfen wird. Für alle, die die Lektüre bevorzugen und bereits alle Romane von E. L. James (53) gelesen haben, dürfte vielleicht das neue Werk von Jovanka Houska (36) von Interesse sein. Laut der britischen "The Sun" veröffentlichte die Britin nun ein Buch namens "The Mating Game", das "Fifty Shades of Grey 2" in puncto Erotik in nichts nachstehen soll.

Houska erzählt in ihrem Roman die Geschichte der 26-jährigen Vanny, deren größer Traum es ist Schachmeisterin zu werden. Dabei kann der Leser immer wieder in die vor Sex nur so sprühende Gedankenwelt von Vanny eindringen. Gut möglich, dass "The Mating Game" die eine oder andere biografische Anekdote vorweist, schließlich ist Jovanka Housaka selbst sechsfache britische Schachmeisterin und erhielt im Jahr 2000 sogar den Titel der Großmeisterin der Frauen.

Der Roman setzt jedoch nicht nur auf prickelnde Spiele auf dem und abseits des Schachbretts, es ginge auch um eine "kraftvolle und romantische" Geschichte, wie Housaka im Interview mit dem Klatschblatt klarstellt. Ob der sexy Schach-Roman mit dem Erfolg von E. L. James' Trilogie mithalten kann, wird sich noch zeigen. Das Original gibt es ab dem 12. Februar wieder auf der großen Leinwand zu bestaunen. Dann lässt Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey 2" wieder Millionen Frauenherzen höher schlagen.