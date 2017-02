"Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan Heißer Konflikt auf dem Maskenball 01.02.2017 15:40 Uhr / es

Seit geraumer Zeit zählen Fans die Tage, bis endlich "Fifty Shades of Grey 2" in die Kinos kommt. Um die Wartezeit zu versüßen, zeigte Jamie Dornan einen kleinen, aber äußerst pikanten Ausschnitt vom Maskenball.

Als der "Fifty Shades of Grey 2"-Darsteller Jamie Dornan (34) am Dienstagabend bei Jimmy Kimmel (49) zu Gast war, ließ er die Bombe platzen. Er brachte einen neuen Teaser-Clip zum Sequel der Erotik-Reihe mit und dieser hat es wahrlich in sich. Er zeigt Christian Grey und Anastasia Steele auf dem atemberaubenden Maskenball, der Lesern der Romane bereits ein Begriff sein dürfte. Sie sitzen an einem Tisch, umgeben von fein gekleideten Menschen in einer edlen Atmosphäre.

Schnell wird deutlich, dass sie sich bei einer Versteigerung befinden. Das Objekt der Begierde? Ein luxuriöser Aufenthalt in einem der vielen Anwesen des superreichen Christian Grey – für eine ganze Woche. Die ersten Gebote werden ausgesprochen: erst 10.000, dann sogar 19.000 Dollar. Als klar wird, wofür Grey das Geld haben möchte, hebt Anastasia ihre Nummer und bietet 24.000 Dollar – eine immense Summe. Der SM-Liebhaber weiß in "Fifty Shades of Grey 2" nicht richtig darauf zu reagieren und flüstert seiner Angebeteten zu, dass das Geld für sie sein sollte.

Selbstbewusst antwortet Ana, gespielt von Dakota Johnson (27): "Und jetzt geht es an jemanden, der es wirklich braucht." Angesichts dieser kecken Reaktion ist Christian aka Jamie Dornan baff. "Ich weiß nicht, ob ich dir zu Füßen liegen oder dir den Hintern versohlen sollte." Die Fortsetzung "Fifty Shades of Grey 2" verspricht also wahrlich wieder viele heiße Momente, in denen das Spiel zwischen Dominanz und Unterwerfung ausgetragen wird. Am 9. Februar kommt der Streifen in die deutschen Kinos und bei solchen Teasern steigt die Vorfreude gewaltig.