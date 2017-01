"Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan Horror-Sex mit Dakota Johnson 06.01.2017 10:57 Uhr / am

Für "Fifty Shades of Grey 2" sprangen Jamie Dornan und Dakota Johnson vor der Kamera erneut in die Kiste. Der gespielte Matratzensport soll jedoch so unecht gewirkt haben, dass das Filmpaar mehrere Sex-Szenen nochmals drehen musste.

Wie das US-Portal "Celeb Dirty Laundry" berichtet, kam es bei der Testvorführung von "Fifty Shades of Grey 2" zu einer unerwarteten Publikumsreaktion. An mehrere Stellen des Films, in denen Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) auf Tuchfühlung gehen und eigentlich für eine prickelnde Stimmung sorgen sollten, begannen die Zuschauer zu kichern und zu lachen. Nach Meinung einiger Kritiker haben Jamie Dornan und Dakota Johnson in einigen Einstellungen zu verkrampft versucht, sexy zu wirken – mit einem gegenteiligen Ergebnis.

Die Sex-Szenen in "Fifty Shades of Grey 2" sollen sogar so unfreiwillig komisch gewesen sein, dass die beiden Hollywoodstars den Liebesakt vor der Kamera nachdrehen mussten. Von offizieller Seite wurde ein Reshoot zwar nicht bestätigt, verwundern würde ein Nachdreh allerdings nicht. Diversen Medienberichten zufolge mussten die beiden Schauspieler bereits beim ersten Teil erneut an das Drehset, nachdem Fans im Anschluss an die Testvorführung angaben, beim Erotik-Streifen würde es sich eher um eine Komödie handeln.

Dem kommerziellen Erfolg sollte das negative Feedback allerdings keinen Abbruch tun. "Fifty Shades of Grey" spielte an den Kinokassen weltweit 568 Millionen Dollar, umgerechnet 536 Millionen Euro, ein. In den USA und Kanada erreichte die Verfilmung der Roman-Trilogie von E. L. James (53) an seinem Eröffnungswochenende ein Einspielergebnis von 85 Millionen US-Dollar, etwa 80 Millionen Euro – so viel wie keine andere Film-Premiere zuvor. Ob auch "Fifty Shades of Grey 2" diese Zahlen erreichen kann, zeigt sich ab dem 09. Februar. Dann startet die Fortsetzung mit Jamie Dornan und Dakota Johnson in den deutschen Kinos.