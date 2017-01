"Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan Keine Lust auf Pressetour 10.01.2017 10:29 Uhr / am

In knapp einem Monat startet "Fifty Shades of Grey 2" in den deutschen Kinos. Doch Jamie Dornan und Dakota Johnson rühren nicht wie andere Hollywood-Stars fleißig die Werbetrommel - im Gegenteil. Rund um den anstehenden SM-Streifen ist es auffällig ruhig, lediglich die Gerüchteküche brodelt.

Es wird gemunkelt, Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) würden sich schlicht weigern, Promo für "Fifty Shades of Grey 2" zu machen. Während andere Schauspieler für jeden ihrer Filme monatelang um die Welt touren, um die Zuschauer in die Kinos zu locken, zeigen sich die beiden Darsteller der Erotik-Reihe zurzeit nur selten in der Öffentlichkeit. Interviews oder Fan-Treffen rund um die bevorstehende Premiere? Fehlanzeige. Stattdessen sind Jamie und Dakota scheinbar abgetaucht.

Das Klatschportal "Celeb Dirty Laundry" berichtet, die Anhänger würden besonders bei Jamie Dornan eine klare Absicht hinter der Funkstille vermuten. Der Christian-Mime soll versuchen, sich von seiner Rolle in "Fifty Shades of Grey 2" zu distanzieren. Offenbar möchte der Beau nicht immer nur als Christian Grey bekannt sein. Deshalb soll Jamie bereits seine Fühler nach neuen Jobs in der Traumfabrik austrecken. Ende des letzten Jahres wurde bekannt, dass der Hollywood-Hottie sich in Gesprächen für einen Part in einem geplanten "Robin Hood"-Film befindet.

Zunächst wird Jamie Dornan jedoch noch zwei Mal als geheimnisvoller Mr. Grey zu sehen sein. "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" startet am 9. Februar 2017, pünktlich zum Valentinstag, in den deutschen Kinos. Der dritte Teil der sexy Film-Reihe soll voraussichtlich exakt ein Jahr später, am 9. Februar 2018, folgen.

Achtung, Spoiler! In "Fifty Shades of Grey 2" kämpft Christian alias Jamie Dornan darum, Ana zurückzugewinnen. Diese wiederum versucht verzweifelt, ihren Geliebten zu vergessen. Als es endlich zur Reunion kommt, scheint das Happy End perfekt - doch Christians Vergangenheit holt das Paar ein und bringt die Liebe erneut ins Wanken.