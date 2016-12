"Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan Schmutziges Geheimnis hinter den Sex-Szenen 27.12.2016 14:20 Uhr / lm

Am 9. Februar ist so weit: Dann kommt "Fifty Shades of Grey 2" mit vielen heißen Sex-Szenen in die deutschen Kinos. Doch dass diese alles andere als sexy sind, darüber sprach nun Seamus McGarvey, der Kameramann des SM-Films.

Um Sex-Szenen zu simulieren, greifen Filmemacher auf Tricks zurück. Das ist auch in "Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) nicht anders. Ob Kissen zwischen den Schauspielern oder Push-ups, um die Muskeln praller erscheinen zu lassen, in der Filmbranche lässt man sich ordentlich etwas einfallen, um zum einen den Sex möglichst natürlich rüberkommen zu lassen und zum anderen den Dreh den Schauspielern so angenehm wie möglich zu machen.

Auch "Fifty Shades of Grey 2"-Kameramann Seamus McGarvey (49) sprach nun in einem Interview mit der "New York Times" aus dem Nähkästchen. Er erklärte: "Jamie hatte einen Sichtschutz auf seinem Penis, Dakota eine Art Verband, der ihren Schambereich abdeckte und um ihren ganzen Körper ging."

Das wiederrum bedeutete, dass natürliche Details wie Schamhaare in der Postproduktion wieder ergänzt werden mussten. Das erscheint sogar Seamus McGarvey ziemlich skurril. Er meinte: "Ich würde nicht sagen, dass es einer der Höhepunkte meiner Karriere war, aber es war sicherlich eine der surrealsten. Wir hatten zudem ein Po-Double für Dakota. Ich hatte das Vergnügen, ein nicht tätowiertes Hinterteil zu casten – surreales Szenario Nummer zwei." Seamus McGarvey verriet darüber hinaus: "Für die Sex-Szenen haben wir immer mit zwei Kameras gedreht, sodass wir nicht unzählige Takes machen mussten."

Doch trotz der Tricks hat "Fifty Shades of Grey 2"-Darsteller Jamie Dornan nach wie vor mit Unsicherheiten zu kämpfen. "Ich habe dieselben Bedenken wie immer. Wenn ich ein Bild von mir sehe, sehe ich ein dünnes Kind und ich mag es nicht. Es ist dabei irrelevant, wie viele Male du gefilmt wirst und wie viele Kameramänner rufen: 'Oh, du siehst gut aus! Fügt mehr Öl hinzu!', und solche Sachen. Wenn man diese Unsicherheiten im Kopf verwurzelt hat, können alle Leute auf der Welt schmeichelhafte Dinge sagen und dies nicht ändern", so Jamie Dornan.

Doch der Schauspieler weiß mittlerweile am besten mit den Sex-Szenen à la "Fifty Shades of Grey 2" umzugehen. In einem Interview mit der australischen Presse verriet Jamie Dornan nämlich: "Ich glaube, Humor ist wichtig, wenn man mit einem solchen Thema umgeht und wenn man sich in einer unangenehmen Position befindet. Das ist vor allem für Dakota wichtig. Einige Male befand sie sich in ziemlich verletzenden Positionen und nackt. Also brauchst du Humor, um durch solche Tage zu kommen."