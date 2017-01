"Fifty Shades of Grey 2" mit neuem Trailer So gefährlich wird es für Christian und Ana 02.01.2017 14:15 Uhr / sk

Nur noch etwas über vier Wochen, dann startet "Fifty Shades of Grey 2" in den deutschen Kinos. Zum Jahreswechsel gab's jetzt einen neuen Trailer und der hat es in sich.

Denn auch wenn der Trailer nur 32 Sekunden lang ist, wird doch klar: "Fifty Shades of Grey 2" wird nicht nur noch heißer als sein Vorgänger, sondern auch gefährlich. Die eingeblendeten Worte "Seine Vergangenheit lässt ihn nicht los" geben bereits einen kleinen Hinweis darauf, aus welcher Richtung die Bedrohung für Ana alias Dakota Johnson (27) und Christian aka Jamie Dornan (34) kommt und das Video selbst zeigt: Die früheren Liebschaften des Milliardärs haben die neu-aufgekeimte Beziehung des ungleichen Paares ins Visier genommen.

Ganz offen geht Christians "Lehrmeisterin" Elena Lincoln aka Mrs. Robinson in "Fifty Shades of Grey 2" auf Konfrontationskurs. Die von Kim Basinger (63) verkörperte Geschäftspartnerin fragt Ana in dem neuen Trailer provokativ: "Denkst du, du bist die erste Frau, die versucht ihn zu retten?" Sie muss es wissen, immerhin führte sie den damals noch minderjährigen Christian Grey in die Welt des Sadomaso ein.

Noch viel angsteinflößender als diese offene Anfeindung ist allerdings das Vorgehen von Christians Ex-Flamme Leila Williams alias Bella Heathcote (29). Diese ist seit der Trennung von dem charismatischen Geschäftsmann völlig am Boden zerstört und beginnt, Ana zu stalken. Nachdem sie die Reifen der schönen Brünetten zerstochen und ihr Auto mit weißer Farbe übergossen hat, wartet sie am Ende des Trailers sogar mit einer Pistole bewaffnet in der Wohnung von Christians Liebster.

Aus dem Off des Trailers zu "Fifty Shades of Grey 2" ist die Stimme des besorgten Geschäftsmannes zu hören: "Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas zustoßen würde." Ob das allerdings tatsächlich bereits eine Andeutung auf den Ausgang der dramatischen Szene ist, das erfahren die Fans wohl erst ab dem 09. Februar, wenn "Fifty Shades of Grey 2" in den deutschen Kinos anläuft.