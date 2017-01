"Fifty Shades of Grey 2"-Musikerin Taylor Swift Intime Einblicke hinter die Kulissen 31.01.2017 17:24 Uhr / or

Mit dem sexy Clip zu ihrem "Fifty Shades of Grey 2"-Song begeistern Taylor Swift und Zayn Malik die Fans. Nun gewährte die Sängerin einen intimen Einblick ins Set des Musikvideos.

Auf Instagram teilte "Fifty Shades of Grey 2"-Star Taylor Swift (27) nun ein Video mit Behind-the-Scene-Bildern von den Dreharbeiten zum "I Don’t Wanna Live Forever"-Musikvideo und schwärmte dabei in den höchsten Tönen von ihrem Duett-Partner Zayn Malik (24). "Ich kenne Zayn schon eine sehr lange Zeit. Ich denke, seine Stimme ist eine von denen, die sehr selten sind, und dass er wirklich etwas Besonderes ist und wundervoll. Und ich finde, es ist wirklich fantastisch, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Für die Sängerin war die Freundschaft zum ehemaligen "One Direction"-Mitglied ein echter Vorteil bei der Kollaboration: "Es ist toll, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du auch so Zeit verbringst, weil die Frage 'Werden wir miteinander klarkommen?' schon beantwortet ist", führt die Freundin von Zayns Partnerin Gigi Hadid (21) aus. Wie gut sich Taylor Swift und Zayn Malik offensichtlich verstehen, zeigen auch die Bilder vom Dreh, die sie in ihrem virtuellen Fotoalbum teilte. Sie lachen fröhlich während der Drehpause und in einem Moment schlendern sie Arm in Arm durch die Kulissen des "I Don’t Wanna Live Forever"-Sets. Doch nicht nur der Freundschaft wegen zeigt sich die "Fifty Shades of Grey 2"-Sängerin begeistert vom britischen Beau.

Zayn Malik sei "unglaublich talentiert" und sie sei sehr "stolz" auf den Song, schwärmt Taylor Swift weiter. "Es ist fantastisch." Das heiße Musikvideo zum Song wurde vergangene Woche veröffentlicht. Auf die erotischen Bilder des Films müssen die Fans noch ein wenig warten: Am 9. Februar startet "Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan (34) und Dakota Johnson (27) in den deutschen Kinos.