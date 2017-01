"Fifty Shades of Grey 2"-Song mit Zayn Malik So heiß ist das Video mit Taylor Swift 26.01.2017 16:18 Uhr / tr

Mit ihrem "Fifty Shades of Grey 2"-Duett haben Zayn Malik und Taylor Swift ihre Fans bereits begeistert, nun soll das dazugehörige Musikvideo folgen. Kurz vor der Premiere veröffentlichte der britische Beau einen kurzen Teaser, der heiße Bilder verspricht.

Bis "Fifty Shades of Grey 2" in den deutschen Kinos startet, müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Der Clip zum Titelsong von Zayn Malik (24) und Taylor Swift (27) feiert indes schon am Freitag Premiere. Auf seinem Instagram-Account teilte der Musiker bereits einen kleinen Appetithappen, der Lust auf mehr macht. In dem kurzen Teaser zu "I Don't Wanna Live Forever" ist zunächst ein Wagen im strömenden Regen zu sehen, aus dem der Freund von Gigi Hadid (21) steigt.

Dann wechselt die Location offenbar ins Innere eines Hotels, Taylor Swift geht in verführerischer Kleidung den Flur entlang, bevor sie sich in der nächsten Szene in einem Bett wälzt. Danach ist wieder Zayn Malik zu sehen, der offenbar wutentbrannt einen Gegenstand vom Tisch schmeißt. Die Stimmung insgesamt ist düster und erotisch, genau so, wie auch "Fifty Shades of Grey 2" mit Dakota Johnson (27) und Jamie Dornan (34) sein soll.

Der Clip zu "I Don't Wanna Live Forever" wurde vor rund zwei Wochen in einem Hotel in London gedreht und schon damals ließ sich erahnen, dass es im Video zur Sache gehen wird. Wie ein Augenzeuge damals "The Sun" vom Dreh berichtete, habe das ehemalige "One Direction"-Mitglied im Namen der Kunst den "Raum in Trümmer gelegt", "Kissen zerrissen und eine Lampe gegen die Wand" geschmissen. Und auch das kündigte die Plaudertasche an: "Es wird ein sehr sexy Video werden." Den kompletten Clip von Zayn Malik und Taylor Swift können die Fans ab dem 27. Januar sehen. Am 9. Februar folgt dann das nächste Highlight, "Fifty Shades of Grey 2" läuft in den deutschen Kinos an.