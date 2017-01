"Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson Ein Hoch auf den Orgasmus 18.01.2017 13:11 Uhr / or

In ihrer Rolle als Anastasia Steele in "Fifty Shades of Grey 2" reizt Dakota Johnson das Thema Sexualität bis an seine Grenzen aus. Doch auch im wahren Leben wünscht sich der Filmstar mehr Offenheit, insbesondere im prüden Amerika.

Wenige Wochen vor dem Kinostart von "Fifty Shades of Grey 2" spricht Dakota Johnson (27) im Interview mit der US-″Vogue″ ganz offen über die Themen Sex, BDSM und Orgasmus und stellt fest: ″Amerika ist sexuell immer noch so unterdrückt. Ist nicht Gottes Geschenk an die Menschheit der Orgasmus?″

Auch für ein zentrales Motiv in "Fifty Shades of Grey 2" hat Dakota Johnson volles Verständnis: BDSM. ″Es gibt einige sehr schicke Aspekte daran″, bemerkt die 27-Jährige. ″Es kann schön und geschmackvoll sein und hat nichts damit zu tun, wenn du auf dem Hollywood Boulevard an einem Sexladen vorbeikommst.″ Sie bewundere vor allem die Tapferkeit und Ehrlichkeit der BDSM-Anhänger, die sich nicht scheuten, ″etwas mehr″ zu fordern, um erregt zu werden.

Genauso tapfer in den Augen von Dakota Johnson ist "Fifty Shades of Grey 2"-Protagonistin Anastasia Steele: ″Diese Frau ist ein Badass. Sie ist super-intelligent, super-sexuell und sehr stark und voller Liebe.″ Zwar sei der Charakter voller widersprüchlicher Wesenszüge, doch versuche sie, diese für den Film zu vereinen und zu erläutern.

Ein Aspekt der Schauspielerei, auf den Dakota Johnson sich schon für den erfolgreichen Vorgänger der Bestseller-Verfilmung "Fifty Shades of Grey 2" einlassen musste, ist das Thema Nacktheit. Eine Herausforderung, wie die Filmpartnerin von Jamie Dornan (34) dem Magazin erklärt: ″Nacktheit ist sehr interessant für einen Schauspieler. Es gibt keinen Schmuck als Hinweis auf den sozialen Status, daher geht es rein um die Darstellung.″

Ob Dakota Johnson diese Meisterleistung gelungen ist, werden die Fans des BDSM-Streifens ab dem 9. Februar 2017 erleben: Dann startet "Fifty Shades of Grey 2" in den deutschen Kinos.