"Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson Fragwürdiges Aufwärmritual vor Sexszenen 07.02.2017 17:22 Uhr / wa

Auch in "Fifty Shades of Grey 2" geht es wieder ordentlich zur Sache. Das sollte auch die Darsteller wenig überraschen. Nichtsdestotrotz gesteht Dakota Johnson nun, dass sie beim Dreh der Sexszenen ein eher ungewöhnliches Warm-up-Ritual benötigte.

Normalerweise ist es ein absolutes No-Go, betrunken zur Arbeit zu gehen. Beim Dreh von "Fifty Shades of Grey 2" tickte die Welt aber etwas anders. Verständlich ist, dass der Anblick eines leicht bekleideten Jamie Dornan (34) selbst eine erfahrene Schauspielerin aus dem Konzept bringen kann. Doch die Maßnahme, die "Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson (27) ergriff, um ihr Muffensausen zu kurieren, ist äußerst ausgefallen.

Sie gestand "Entertainment Tonight", dass sie sich vor einigen heißen Szenen Mut antrinken musste. Während Jamie Dornan Liegestütze machte, um seine Muskeln aufzupumpen, griff sie zu einem Shot Whisky. Auch Jamie bemerkte, dass sie die Szenen Überwindung gekostet haben. Dennoch sei es einfacher gewesen als noch beim Vorgänger, denn hier haben sich beide kaum gekannt. "Nun sind drei Jahre vergangen und Dakota und ich sind uns mittlerweile sehr nah. Wir haben eine besondere Art der Zuneigung und des Respekts füreinander entwickelt", erklärte Jamie.

Die Fortsetzung des Erotikdramas "Fifty Shades Of Grey" kommt am 09. Februar 2017 in die deutschen Kinos. Auch in "Fifty Shades of Grey 2" dreht sich wieder alles um die von Dakota Johnson gespielte Studentin Anastasia Steele und den steinreichen Sadomaso-Fan Christian Grey. Als dieser bei einem Sexspiel zu weit geht, trennt sich die junge Schönheit von ihm. Doch ihr Verlangen setzt ihr einen Strich durch die Rechnung. Nach kurzer Zeit der Abstinenz kehrt sie zu Christian zurück. Beide vereinbaren neue Regeln und Anastasia glaubt, ihren Partner ändern zu können, bis sie mehr über dessen Vergangenheit erfährt – wird sie eines Besseren belehrt?