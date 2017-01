"Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson Geheimes Mode-Projekt enthüllt 23.01.2017 16:09 Uhr / am

Dakota Johnson ist demnächst offenbar nicht nur in "Fifty Shades of Grey 2" auf der großen Leinwand zu sehen, sondern auch in der neuen Kampagne eines großen Modelabels. Doch noch sei alles topsecret, heißt es.

Seit ihrer Darstellung der Anastasia ist Dakota Johnson (27) ein Hollywood-Star, weltweit fiebern Fans dem "Fifty Shades of Grey 2"-Kinostart entgegen. Doch schon lange vor ihrem großen Durchbruch mit dem ersten Teil der erotischen Romanverfilmung arbeitete die Filmpartnerin von Jamie Dornan (34) erfolgreich als Model. Und nun soll sie erneut einen attraktiven Modelvertrag an Land gezogen haben. Wie "In Style" berichtet, ist die Aktrice Teil einer neuen, noch geheimen Kampagne von "Gucci".

Details zur Kampagne seien aber noch nicht bekannt. Nur so viel: Neben "Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson soll auch Transgender-Model Hari Nef (24) mit von der Partie sein, die Bilder soll Fotografin Petra Collins machen. "Kreativdirektor Alessandro Michele hat dieses Trio von modernen Frauen ausgewählt, die mit ihrer Authentizität, Lebendigkeit und Vielfalt seine Vision verkörpern. Ihre charakteristische Schönheit und Individualität kommen zusammen, um eine einzigartige, kreative Zusammenarbeit zu definieren", heißt es dem Bericht zufolge in einer Pressemitteilung. Was genau damit gemeint ist, können die Fans der Schauspielerin offenbar ab dem Frühjahr sehen, dann soll die Kampagne von "Gucci" vorgestellt werden.

Zuvor flimmert Dakota Johnson aber wieder über die große Leinwand, am 9. Februar 2017 startet "Fifty Shades of Grey 2" mit ihr und Jamie Dornan in den Hauptrollen in den deutschen Kinos. Erst kürzlich beschrieb die Aktrice ihren Charakter Anastasia Steele in einem Interview mit der US-"Vogue" wie folgt: "Diese Frau ist ein Badass. Sie ist super-intelligent, super-sexuell und sehr stark und voller Liebe."