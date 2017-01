"Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson Genug von wilden Sex-Szenen 26.01.2017 13:42 Uhr / or

In "Fifty Shades of Grey 2" wird es zwischen Ana und Christian aka Dakota Johnson und Jamie Dornan wieder so richtig zur Sache gehen. Stichwort: heiße Sex-Szenen en masse! Doch es scheint, als hätte die Hauptdarstellerin selbst die Nase voll von dem künstlichen Liebesspiel vor der Kamera.

Kurz vor dem Kinostart von "Fifty Shades of Grey 2" gab Dakota Johnson (27) dem Magazin "Glamour" ein Interview, in dem die Aktrice den Wunsch äußerte, eine völlig andere Rolle spielen zu dürfen, um Abstand von der SM-Reihe und den damit verbundenen Sex-Szenen gewinnen zu können. "Es ist nicht so, dass es mich völlig davon abgebracht hat, aber ich bin bereit, etwas andere Sachen zu machen", erklärte die Hollywood-Schöne dem Blatt. "Vielleicht werden diese sexy, oder sie werden das komplette Gegenteil. Aber ich weiß, dass ich bereit bin, weiterzuziehen."

Vollkommen ausschließen will Dakota Johnson weitere Sex-Szenen mit ihrer Person demnach nicht. Weitere Filme wie "Fifty Shades of Grey 2", die fast ausschließlich auf das Sexleben der Figuren fokussiert sind, wird es allerdings wohl vorerst nicht mehr mit ihr geben. Manchmal wünsche sich die Mimin sogar, sie hätte die Rolle der Ana niemals angenommen. "Es kommt in Wellen", gab die Schauspielerin zu. "Aber dieses Projekt soll nicht mein Schwanengesang sein. Es hat mein Leben in eine Bahn gelenkt, die ich nicht beabsichtigt hatte, aber ich bin stolz darauf." Schließlich hätten die "Fifty Shades of Grey"-Streifen ihr die Tür zu einer Welt geöffnet, von der sie immer ein Teil sein wollte, so die brünette Beauty weiter.

Doch auch wenn Dakota Johnson stolz auf ihre Leistung vor der Kamera ist – ihre Familie durfte den ersten Teil der Reihe bislang nicht sehen und wird sich wohl auch "Fifty Shades of Grey 2" nicht zu Gemüte führen. Das sei für ihre Eltern dann doch zu unangenehm, stellte Dakota fest. Dafür umfasse der Kinohit dann doch zu viele Sex-Szenen "und ich denke, das ist ein wenig unangemessen, wenn meine Familie das ansieht", befand der Co-Star von Jamie Dornan (34) schlicht.