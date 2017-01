"Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson Kuscheliger Jahreswechsel mit Eltern 02.01.2017 11:37 Uhr / sk

Anstatt es Silvester ordentlich krachen zu lassen, verbrachte "Fifty Shades of Grey 2"-Star Dakota Johnson offensichtlich eine besinnliche Feier mit ihren Eltern in Aspen. Fotos von der gemeinsamen Zeit beweisen die Harmonie, die vorherrschte.

Für die Zeit zwischen den Jahren versammelte sich die gesamte Familie um die "Fifty Shades of Grey 2"-Aktrice. Neben ihrer Mutter kam auch Vater Don Johnson (67) in den Skiort Aspen in Colorado und begab sich auf Schmusekurs mit seiner Tochter, wie die Instagram-Bilder von Mutter Melanie Griffith (59) zeigen. Dakota Johnson (27) schmiegt sich darauf an die Brust ihres Daddys, der überglücklich in die Kamera strahlt. Sie trägt eine weite High Waist-Jeans kombiniert mit einem weißen Strickpulli – ganz gemütlich.

Doch nicht nur "Fifty Shades of Grey 2"-Beauty Dakota Johnson und ihre Eltern machten sich auf den Weg, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Mit zahlreichen Bildern präsentierte Melanie Griffith stolz ihre Liebsten, die sich alle um sie herum versammelt hatten. Zu einem Schnappschuss schreibt die 59-jährige Schauspielerin: "Die gesamte Griffith-Johnson-Banderas-Hedren-Phleger-Bauer-Familie." Eine Familie voller Berühmtheiten. Tochter Stella (20) stammt aus der Ehe mit Antonio Banderas (56), Sohn Alexander (31) ist hingegen der Nachwuchs mit Schauspieler Steven Bauer (60).

Die Patchwork-Familie verbrachte das Weihnachtsfest gemeinsam, blieb in dem schönen Ort offensichtlich auch noch bis zum Beginn des Jahres 2017 und rutschten zusammen ins neue Jahr. Da sich die Eltern der Schauspielerin, die bereits seit Ende 2015 getrennt sind, nach wie vor gut verstehen, kein Problem.

Es ist wunderschön zu sehen, von wie viel Liebe Dakota Johnson an diesem besonderen Tag umgeben war. Die Familienmitglieder spielten Gitarre, entspannten in ihrer gemütlichen Hütte und gingen auf Kuschelkurs. Ganz besinnlich und ruhig – und der "Fifty Shades of Grey 2"-Star scheint jede Minute genossen zu haben.