Man kennt ihn emotional distanziert und SM-liebend, aber in "Fifty Shades of Grey 2" soll sich Christian Grey auch von einer ganz anderen Seite zeigen. Das verriet nun niemand Geringeres als Jamie Dornan in einem Interview.

"Fifty Shades of Grey 2" wird vor allem eines: ganz schön heiß. Einige Trailer geben bereits einen Vorgeschmack darauf, was Zuschauer im Februar erwarten dürfen, nämlich die eine oder andere erotische Sex-Szene zwischen Christian Grey und Anastasia Steele. Doch das dies längst nicht alles ist, womit Fans in "Fifty Shades of Grey 2" zu rechnen haben, verriet nun Christian Grey-Darsteller Jamie Dornan (34). In einem Interview mit der "Cosmopolitan" deutete er an, dass für die Zuschauer einige Überraschungen, die über das Körperliche hinausgehen, bevorstehen.

"Er ist viel offener in dem nächsten Film. Er ist eher bereit, Kompromisse einzugehen und sich zu ändern für die Frau, die er liebt. Ich glaube, das ist wichtig", so Jamie Dornan über seine Figur. Dem Schauspieler zufolge soll Anastasia in "Fifty Shades of Grey 2" mehr Einfluss auf Christian Grey haben. "Es gibt so viele Aspekte von Christian im ersten Buch und im ersten Film, die sich nicht geändert haben. Der Zuschauer merkt, dass er festgefahren und auf seine Weise so stur ist. Aber Ana ändert ihn. Und er ist auch bereit, Änderungen vorzunehmen und das wird in 'Fifty Shades of Grey 2' deutlich. Sie schafft es, ihn zu einem besseren Menschen zu machen."

Wie genau das aussieht, können Fans hierzulande am 9. Februar 2017 erfahren. Denn dann ist "Fifty Shades of Grey 2" auf der großen Kinoleinwand zu sehen.