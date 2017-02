"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan Heftiger Diss von Rita Ora? 07.02.2017 10:56 Uhr / es

"Fifty Shades of Grey 2" verspricht den Fans von Jamie Dornan und Dakota Johnson wieder prickelnden Sex und heiße Einsichten. Doch ausgerechnet Co-Star Rita Ora macht jetzt deutlich, dass sie von den erotischen Szenen wenig hält.

"Fifty Shades of Grey 2" steht aktuell in den Startlöchern und Fans der Erotikreihe können ein Wiedersehen mit Jamie Dornan (34) kaum noch abwarten. Neben der heftig diskutierten Frage, ob sein bestes Stück im zweiten Teil tatsächlich zu sehen sein wird, dürfen sich die Zuschauer auf knisternde Liebespielchen freuen – so viel haben die Trailer bislang verraten. Doch eine Mitwirkende setzte bei dem sinnlichen Spaß aus. Rita Ora (26) erklärte bei der Los Angeles Premiere des Streifens: "Ich spiele Mia, daher hatte ich zum Glück keine verrückten Sex-Szenen." Verbirgt sich hier etwa ein Seitenhieb auf "Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan?

Mit dem Wörtchen "verrückt" dürften so manche Anhänger der "Fifty Shades of Grey"-Reihe ihre Probleme haben. Schließlich lösten die Bestseller von E. L. James (53) einen wahren BDSM-Hype aus und die Fesselspielchen-Community dürfte bei diesem Thema wenig Spaß verstehen, oder? Doch schlecht machen wollte Rita Ora, die in dem neuen Film die Schwester von Jamie Dornan spielt, "Fifty Shades of Grey 2" nicht. Ganz im Gegenteil, die Sängerin zeigt sich von den neuen Verwicklungen rund um Christian Grey und Anastasia Steel begeistert. "Es wurde dunkel. Ich meine, Dakota und Jamie wurden definitiv dunkler, wir werden sehen, wie das läuft", verriet sie.

Aber auch über ihre eigene Mitarbeit an "Fifty Shades of Grey 2" kann sich Rita Ora freuen: "Ein Teil des Films zu sein, war für mich einfach so ein Wendepunkt, mit einem Cast zu arbeiten, der so fantastisch war und das Set-Leben zu erleben war unglaublich." Weiter meint die Mimin: "Ich bin glücklich ein Teil davon zu sein, weil ich so ein Fan des Buches bin."