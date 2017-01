"Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan Heiße Sextoy-Spiele mit Ellen DeGeneres 31.01.2017 18:20 Uhr / or

Nur noch wenige Tage bis "Fifty Shades of Grey 2" mit Jamie Dornan und Dakota Johnson endlich in den deutschen Kinos anläuft. Eine ganz eigene Variante erotischer Fesselspiele lieferte sich der Hottie jetzt vorab mit Ellen DeGeneres.

Bei der war "Fifty Shades of Grey 2"-Star Jamie Dornan (34) gerade zu Besuch und natürlich hatte Ellen DeGeneres (59) eine ganz besondere Überraschung für ihren heißen Gast vorbereitet. Als sexy "Staples"-Mitarbeiterin brachte sie den Christian Grey-Darsteller mächtig ins Schwitzen – und das nicht nur wegen der übergroßen Fake-Brüste, die sie sich zu diesem Anlass verpasst hatte.

"Ich vermute, du magst eine Frau in Uniform", startete Ellen DeGeneres die abgefahrene "Fifty Shades of Grey 2"-Parodie, worauf Jamie Dornan ganz Profi erwiderte: "Von dem Moment an, als ich Staples betreten habe, wusste ich, dass ich dich in meinem Leben haben muss." Bereits an diesem Punkt johlte das Publikum im Studio der "Ellen DeGeneres Show", doch als die Talkmasterin auch noch verkündete, "Spielzeug" mitgebracht zu haben, gab es für die Zuschauer kein Halten mehr.

Mit verführerischem Augenaufschlag griff Ellen DeGeneres daraufhin in ihre große Tasche – und brachte einen Klammerentferner zum Vorschein. Auf allzu viel Begeisterung stieß sie mit diesem sehr speziellen Sextoy allerdings nicht bei ihrem Sketchpartner. "Das ist nicht so wirklich mein Ding", stammelte Jamie Dornan bloß. "Ich glaube nicht, dass das irgendwer mag." Auch der Tacker, den die selbst ernannte Domina daraufhin hervorzauberte, machte die Sache nicht besser, sodass sie kurzerhand zum Klebestreifen griff und den "Fifty Shades of Grey 2"-Star ans Bett fesselte.

Um das Ganze noch zu toppen, schnappte sich DeGeneres eine Schere und schnitt Jamie Dornan die Krawatte ab – trotz seiner lauten Protestrufe, dass es sich dabei um eine 2.000 Dollar Krawatte handele. Autsch! Wirklich schmerzhaft könnte allerdings das Spiel mit dem letzten Sextoy geendet haben: Einem riesigen Anspitzer, mit dem Ellen dem "Fifty Shades of Grey 2"-Hottie zu Leibe rückte. Ob sich Jamie Dornan wohl noch rechtzeitig befreien konnte? Das verriet der Clip leider nicht.